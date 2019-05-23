哈日族苦！0.29字頭日圓來了

2019-05-23 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣貶值加劇，使得今（23）日日圓現金換匯價破了0.29字頭，若與近期換匯低點4月17日的0.2788元相較 ，現在換新台幣5萬元，少了6,986日圓，約損失新台幣2,027元。

元大S&P日圓正2ETF研究團隊表示，人民幣大幅貶值帶動一波亞幣競貶潮，日圓則異軍突起，明顯受到避險需求主導。雖然本周有漲多回檔的現象，但可預期貿易戰短期之內恐將持續進行，股市則難以避免出現強勁波動，投資人應做好應對日圓更大波動的準備。

新台幣近日貶不停，日圓則因避險資金湧入呈現升值走勢，即使本周日圓拉回至110價位，但因為新台幣貶值速度快，造成日圓現金換匯價持續飆升；台灣銀行今天日圓現金牌告價升破0.29元大關，一度來到0.2901元，也是自今年1月4日以來 ，再度見到0.29字頭。

現在去日本玩成本都變貴了，Money101台灣董事總經理周純如表示，日圓持續上漲時，可以儘早兌換日幣，像是透過網銀換匯，出國時再刷日圓雙幣卡，又或者是兌換日圓現鈔，都能鎖住相較便宜的匯率。

兌換日圓現鈔的管道中，包括臨櫃換匯、線上結匯、外幣ATM領日鈔、外幣帳戶線上換匯日後再提領現鈔；其中又以外幣ATM領日鈔匯價最優惠，例如台銀外幣ATM提領日幣就可以享「現金賣出價」減讓千分之二的優惠價，玉山外幣ATM則是以「現金賣出價」減碼0.1分，兆豐外幣ATM則是取現金賣出價以及即期賣出價的中間值作為賣出價，都比臨櫃換匯划算，欲換日幣者找到臨近外幣ATM即可換匯，不必受限於銀行營業時間。