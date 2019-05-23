台壽南港C3今動土 台北新東區亮點2022年底完工

2019-05-23 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



中信金控旗下子公司台灣人壽與台灣三井不動產合作南港C3地上權開發案，今天舉行動土典禮，預計2022年底完工，屆時將以大型複合式商場形式現身，日本大型商場LaLaport也將進駐，將成台北新東區最大亮點。

台灣人壽總經理莊中慶表示，政府推動南港東區門戶計畫，打造新創產業區塊與經濟發展軸帶。而南港C3比鄰南港軟體經貿園區，緊鄰南港展覽館及中信金融園區，也是國道一號、國道三號的交會點，並可由環東快速道路往來市中心，鄰近高鐵南港站、捷運板南線及文湖線、台鐵等三鐵共構，形成便捷的交通網絡。

莊中慶說，國家會展中心今年啟用，預計未來連結周邊，將吸引大量國外商務旅客，商機及周邊效益可期，因此規劃辦公、商場及多功能會場的複合型設計可帶動區域發展。

台灣人壽表示，C3案整體投資金額近400億元，是台北東區門戶計畫內備受矚目的重量級商業開發案，不僅可獲穩定投資收益，同時響應政府積極參與促進國家經濟發展與區域產業升級政策。C3案將會為南港地區增加5000坪公共開放空間，可供公益團體活動及南港、內湖、汐止附近居民更多休閒娛樂的空間。