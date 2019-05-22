繳所得稅再湊暑假出國旅費 循環型信貸6分鐘搞定

2019-05-22 23:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



不止房貸有可以把還掉的資金再借出來循環使用的理財型房貸，個人信貸也可以有循環型可供選擇，讓一般上班族、小資族碰到繳所得稅大筆支出時，可以快速借貸、輕鬆還款。

開發金控（2883）子公司凱基銀行針對所得稅繳稅需求，推出個人信貸傳統型與循環型的「e貸寶」兩種版本，傳統個人信貸為一次撥款、按契約年期分期攤還本息，最高額度300萬元、最長7年期；e貸寶則是可以循環使用，最高額度100萬元。

凱基銀行指出，從未與銀行往來、沒向銀行借過錢的年輕族群「信用小白」，可使用「手機門號辦貸款」數位申貸服務，手機平均操作6分鐘即可完成申辦程序，且受惠於電信資料能取得信用加分，最快當天即可取得撥款。

凱基銀建議，資金需求短期且所需金額較低者，可選擇「額度內隨借隨還」的繳稅信貸e時貸，第一個月客戶只需繳交本金免交利息，以動用3萬元為例，首期只須支付200元帳務管理費。

至於需求金額較高、期望拉長攤還期間的人，則可選擇「每月定額攤還」的繳稅信貸方案，前3個月只繳利息、不還本，貸款每萬元最低月付只要55元起。

凱基銀建議年輕人可綜合考量5月繳稅、暑假旅遊、或下半年資金周轉等整體需求，評估所需貸款金額，一次辦妥信貸搞定繳稅、旅遊、各項大型支出計畫，一來節省貸款成本、二來能讓手頭多一筆周轉金。