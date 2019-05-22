月收3、4萬元 35歲以下年輕人 手機借款主顧客

2019-05-22 23:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



銀行金融創新的監理沙盒實驗首案--手機門號線上辦信貸服務，根據銀行統計，近六成客戶年齡在35歲以下、月收入在3～4萬元水準。

開發金控（2883）子公司凱基銀行與中華電信（2412）合作打造「手機門號辦貸款」服務，以創新的手機門號身分認證以及帳單紀錄輔助信用評分等模式，提供從沒和銀行往來借貸甚至辦信用卡的「信用小白」族群，快速便利取得金融服務。只要持有中華電信門號六個月以上、電信帳單繳費正常者都可申辦，使用手機輸入五個畫面、拍四張照，系統擷取照片資訊自動完成大部分資料填寫，平均6分鐘即完成信貸申請流程。

5月適逢繳稅季期間，還可可直接拍下所得清單或扣繳憑單上傳，加速審核，最快當天可完成撥款。

凱基銀行創新金融處資深副總經理周郭傑表示，「手機門號辦貸款」服務的每五位申請人中，即有一位是從未使用銀行服務的「金融小白」族群，近六成年齡在35歲以下、月收入3～4萬元。凱基銀持續針對7、8年級年輕世代研發數位金融產品，除了手機門號辦信貸，還有手機門號辦信用卡，提供年輕人「隨手機可得」的金融服務，幫助年輕族群順利取得和金融機構往來的第一張門票。

至於為繳稅辦理信貸的客群，凱基銀合作夥伴--國內最大信貸資訊平台AlphaLoan調查顯示，繳稅貸款使用者的平均年薪落在57萬，高達六成是從未持有信用卡的「金融小白」。

AlphaLoan透過數據分析15萬名信貸使用者發現，因繳稅而產生信貸需求的消費者平均年薪落在57萬元，月收入約4.75萬元，其中高達六成未持有信用卡，即一般俗稱的「金融小白」族群。