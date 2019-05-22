親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

屏東高樹今晚傳火警 2小兄弟無生命跡象

票投國民黨，全部改回來？「賴士葆們」的逆襲

12家保險老董難得齊聚金管會…惜字如金

2019-05-22 22:32經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

保險業今年以來風風雨雨，為整頓壽險業產業、強化監理及保障民眾權益，金管會主委顧立雄今（22）日邀集22家壽險公司負責人座談，包括富邦金董座蔡明興、南山人壽董座杜英宗、國壽董事長黃調貴、中壽董座王銘陽、新壽副董座李紀珠等12位大董難得巨頭們齊聚。不過董事長們「惜字如金」，座談會中發言甚少。蔡明興會前受訪則大嘆「現在經營壽險業比以前更辛苦，要多花心思」。

富邦人壽董事長蔡明興昨天出席座談會會前受訪，被問到現在壽險業真的有那麼差嗎，最近壽險業股價都不好？他表示，現在環境變動很快，包括（美中）貿易糾紛、國際政經情勢，我們要比以前更機動，更靈活的調整投資組合，包括外匯避險及各種投資組合，比以前要更辛苦一點，要多花點心思。至於是否打算向金管會提出那些建議？蔡明興說，主要聽看金管會有何想法。

至於被問到接軌國際會計準則IFRS17，是否像國泰人壽準備那麼多特別盈餘公責？他回答，IFRS17我們都一直在做很多的準備，我們因4%以上的保單比較少，所以相對要調整的比較少。

顧立雄昨天在開場白指出，難得能與22家壽險公司董事長及總經理聚會，尤其是董事長，希望未來能有定期的座談，透過主管機關與業者面對面雙向溝通，來傳達金管會重要監理政策，與直接聽取業界建言，相信應有助未來保險市場的健全發展。會後金管會更宣布要從商品結構、業務員不當招攬銷售、強化資本結構、匯率風險及資產負債管理能力、接軌IFRS17等面向「五管齊下」大舉整頓壽險業。

不過今天出席22家董事長總經理參與座談會似乎「惜字如金」。據保險局長施瓊華轉述，昨天各家壽險業會中發言較少，主要有意見提出是針對高齡保單希望就定義方面能更明確一點。至於金管會擬建立傳統型人壽保險門檻比率，恐衝擊逾7,000億元儲蓄保單大變革，媒體詢問在場所有壽險公司的董事長有沒有意見？施瓊華表示，「還好欸！大家都沒有意見，業者也認為這是應該要調整的方向。」

壽險業金管會保險

相關新聞

顧立雄邀集壽險公司負責人座談強化壽險業監理

2019-05-22 16:08

美元走高不想解約美元帳戶繳稅 跨幣別定存質借正夯

2019-05-22 15:40

蔡明興：現在經營壽險業比以前更辛苦一點

2019-05-22 15:15

貿易戰下險中求利 投信推這類基金

2019-05-22 15:06

外資賣股匯出 台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 14:54

美元復強 人民幣落「7 」 不遠？

2019-05-22 14:54

有錢人辦卡最在乎什麼？

2019-05-22 14:31

持卡人的2個願望 一次滿足

2019-05-22 14:30

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

錢少事多風險高 怎樣才能勝任獨董？

2019-05-22 12:25

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

名家觀點／建立匯率避險機制 刻不容緩

2019-05-22 00:27

星展銀、友達 簽永續指數貸款

2019-05-22 00:23

中信銀數位服務最有溫度

2019-05-22 00:23

外溢保單 Q1業績增九成

2019-05-22 00:22

外溢保單…國壽市占七成 穩居龍頭

2019-05-22 00:22

大飲、華電、清惠 11月恐下市

2019-05-22 00:22

電票負責人 可兼掌特約商店

2019-05-22 00:22

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

金管會：規模20億元以上電票機構 董總不能同一人

2019-05-21 20:41

目標到期債券保單熱賣 金管會再提醒：不保本不保息

2019-05-21 18:29

樂齡大未來論壇／顧立雄：放寬保險業投資 高齡照護

2019-05-21 01:31

熱錢躲流彈 轉進日圓、黃金

2019-05-18 23:45

台美利差大 銀行搶美元兩頭賺

2019-05-16 13:15

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

鴻海示警 全球經濟趨緩

2019-05-21 23:27

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

Qorvo停止供貨華為 台廠供應鏈警戒

2019-05-22 18:24

和碩董事名單 童子賢女兒入列

2019-05-21 23:27

台商回流就業機會來了！這家廠商一口氣徵千人

2019-05-22 17:17

裕隆滿手現金 兩路大投資

2019-05-22 00:47

九台廠自清 淡化華為色彩

2019-05-22 01:00

新台幣匯率貶破31.5元 匯銀主管：貶勢還沒完結

2019-05-22 16:23

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

中鋼建案完銷 Q2進補

2019-05-21 23:27

蘇揆：廢印花稅 一月內提案

2019-05-21 23:23

選舉都說愛台灣 蔡明忠 : 真正愛台是我外祖父

2019-05-22 20:41

台積向誰靠攏 對岸關注

2019-05-22 00:47

高儲蓄保單將絕跡 金管會將拉高投資保單死亡給付比重

2019-05-22 19:16

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

你家電表換成智慧電表了嗎？ 原來有這些不一樣

2019-05-22 17:45

長腿美女…童子賢女兒 是個文青咖

2019-05-21 23:27

蔡明興：現在經營壽險業比以前更辛苦一點

2019-05-22 15:15

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

中鋼跨足房地產 獲利貢獻22億

2019-05-22 01:02

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

台幣急貶 進口物價看漲

2019-05-22 00:30

法人透露 特斯拉下單趨緩

2019-05-21 23:27

選舉都說愛台灣 富邦董座蔡明忠：我外祖父真正愛台灣

2019-05-22 11:44

裕隆兩隻小金雞 挹注集團獲利

2019-05-22 00:46

月薪15萬高薪族明起納責任制 製造、批發零售業占大宗

2019-05-22 16:30

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

旅行社 搶日豪華列車商機

2019-05-22 00:41

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

微軟攜台廠 衝物聯網

2019-05-22 00:39

智慧經營／李兆基 有套1元變8元投資學

2019-05-21 23:13

企業出售股票 三招節稅

2019-05-22 00:01

月薪逾15萬元主管、工程師皆適用責任制？勞動部說NO

2019-05-22 18:04

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

長榮6月初陸續開航日本3大航點 指定城市再送免費網卡

2019-05-22 10:40

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53

電動車大咖 紅色警戒

2019-05-21 23:27

金價仍在打底 專家：下半年上看1400美元

2019-05-22 20:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top