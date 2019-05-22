12家保險老董難得齊聚金管會…惜字如金

2019-05-22 22:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



保險業今年以來風風雨雨，為整頓壽險業產業、強化監理及保障民眾權益，金管會主委顧立雄今（22）日邀集22家壽險公司負責人座談，包括富邦金董座蔡明興、南山人壽董座杜英宗、國壽董事長黃調貴、中壽董座王銘陽、新壽副董座李紀珠等12位大董難得巨頭們齊聚。不過董事長們「惜字如金」，座談會中發言甚少。蔡明興會前受訪則大嘆「現在經營壽險業比以前更辛苦，要多花心思」。

富邦人壽董事長蔡明興昨天出席座談會會前受訪，被問到現在壽險業真的有那麼差嗎，最近壽險業股價都不好？他表示，現在環境變動很快，包括（美中）貿易糾紛、國際政經情勢，我們要比以前更機動，更靈活的調整投資組合，包括外匯避險及各種投資組合，比以前要更辛苦一點，要多花點心思。至於是否打算向金管會提出那些建議？蔡明興說，主要聽看金管會有何想法。

至於被問到接軌國際會計準則IFRS17，是否像國泰人壽準備那麼多特別盈餘公責？他回答，IFRS17我們都一直在做很多的準備，我們因4%以上的保單比較少，所以相對要調整的比較少。

顧立雄昨天在開場白指出，難得能與22家壽險公司董事長及總經理聚會，尤其是董事長，希望未來能有定期的座談，透過主管機關與業者面對面雙向溝通，來傳達金管會重要監理政策，與直接聽取業界建言，相信應有助未來保險市場的健全發展。會後金管會更宣布要從商品結構、業務員不當招攬銷售、強化資本結構、匯率風險及資產負債管理能力、接軌IFRS17等面向「五管齊下」大舉整頓壽險業。

不過今天出席22家董事長總經理參與座談會似乎「惜字如金」。據保險局長施瓊華轉述，昨天各家壽險業會中發言較少，主要有意見提出是針對高齡保單希望就定義方面能更明確一點。至於金管會擬建立傳統型人壽保險門檻比率，恐衝擊逾7,000億元儲蓄保單大變革，媒體詢問在場所有壽險公司的董事長有沒有意見？施瓊華表示，「還好欸！大家都沒有意見，業者也認為這是應該要調整的方向。」