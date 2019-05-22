親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

土銀首屆黑客松比賽 金陵女中、淡江大學組隊勝出

2019-05-22 16:54經濟日報 記者陳美君╱即時報導

土地銀行與金融研訓院共同主辦—首屆校園黑客松競賽活動—「2019明日之星 誰與爭鋒Fintech Creative」，號召青年學子跨校、跨科系、跨年級組隊參加，鼓勵其發揮創意並積極思考如何運用金融科技解決問題，以推廣金融科技帶來的便利性。

本次黑客松競賽活動自3月中旬推出以來，就廣受高中職、大專院校的老師與學生注目，短期間內吸引了超過200隊報名參賽，經過激烈的初審評選，高中職「明日之星組」、大專院校「誰與爭鋒組」各產生五支隊伍進行決賽，並於今（22）日假芬恩特創新聚落舉辦決賽，來自全台北中南各地的參賽者齊聚一堂，角逐優勝殊榮、總額34萬獎金及新加坡來回機票等大獎。本次進入決賽的創意主題涵蓋了理財、儲蓄買房、App設計、外匯業務、銀髮族消費、行動支付、為偏鄉設計的金融服務等，各式出奇不意的想法令人驚艷。

今日頒獎典禮由土銀黃伯川董事長及金融研訓院吳中書董事長公布熱騰騰的最終決賽結果，除表揚參賽學生對於Fintech的企圖心及創意，並親自頒發獎盃及獎狀以示獎賞鼓勵。

眾所期待的「明日之星組」金獎是由金陵女中組隊的「刷爆你的黑卡」，以親子帳戶結合行動支付獲獎，並獨得5萬元獎金；「誰與爭鋒組」則是由淡江大學組隊的「滬尾尚靓」，以儲房攻略Fun 2 pay~信評分數一指搞定獲獎，抱回最大獎10萬元獎金及新加坡來回機票。

黑客松

相關新聞

美元走高不想解約美元帳戶繳稅 跨幣別定存質借正夯

2019-05-22 15:40

蔡明興：現在經營壽險業比以前更辛苦一點

2019-05-22 15:15

外資賣股匯出 台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 14:54

美元復強 人民幣落「7 」 不遠？

2019-05-22 14:54

有錢人辦卡最在乎什麼？

2019-05-22 14:31

持卡人的2個願望 一次滿足

2019-05-22 14:30

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

錢少事多風險高 怎樣才能勝任獨董？

2019-05-22 12:25

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

名家觀點／建立匯率避險機制 刻不容緩

2019-05-22 00:27

星展銀、友達 簽永續指數貸款

2019-05-22 00:23

中信銀數位服務最有溫度

2019-05-22 00:23

外溢保單 Q1業績增九成

2019-05-22 00:22

外溢保單…國壽市占七成 穩居龍頭

2019-05-22 00:22

大飲、華電、清惠 11月恐下市

2019-05-22 00:22

電票負責人 可兼掌特約商店

2019-05-22 00:22

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

金管會：規模20億元以上電票機構 董總不能同一人

2019-05-21 20:41

目標到期債券保單熱賣 金管會再提醒：不保本不保息

2019-05-21 18:29

熱錢賣股撤出 新台幣匯率連四貶收31.46元

2019-05-21 16:19

煞不住！新台幣盤中貶破31.4元

2019-05-21 14:36

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:38

樂齡大未來論壇／顧立雄：放寬保險業投資 高齡照護

2019-05-21 01:31

熱錢躲流彈 轉進日圓、黃金

2019-05-18 23:45

台美利差大 銀行搶美元兩頭賺

2019-05-16 13:15

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

鴻海示警 全球經濟趨緩

2019-05-21 23:27

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

和碩董事名單 童子賢女兒入列

2019-05-21 23:27

九台廠自清 淡化華為色彩

2019-05-22 01:00

裕隆滿手現金 兩路大投資

2019-05-22 00:47

蘇揆：廢印花稅 一月內提案

2019-05-21 23:23

台積向誰靠攏 對岸關注

2019-05-22 00:47

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

中鋼建案完銷 Q2進補

2019-05-21 23:27

鴻海砸逾147億元 布局美國威州廠區建設

2019-05-21 21:39

長腿美女…童子賢女兒 是個文青咖

2019-05-21 23:27

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

6款光陽ABS國民車 目標10萬輛市占

2019-05-21 17:18

法人透露 特斯拉下單趨緩

2019-05-21 23:27

中鋼跨足房地產 獲利貢獻22億

2019-05-22 01:02

百家跨境電商仍未開發票 Facebook下半年加入開雲端發票

2019-05-21 21:51

裕隆兩隻小金雞 挹注集團獲利

2019-05-22 00:46

高港七櫃中心2023年營運 長榮海運一年可帶來410萬TEU

2019-05-21 17:07

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

非洲豬瘟疫情延燒 台糖嚴禁越南回台員工入豬場

2019-05-21 18:50

台幣急貶 進口物價看漲

2019-05-22 00:30

光陽Parkour跑酷戰略車 將跨足南美、歐、大陸

2019-05-21 17:24

旅行社 搶日豪華列車商機

2019-05-22 00:41

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

金管會：規模20億元以上電票機構 董總不能同一人

2019-05-21 20:41

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

微軟攜台廠 衝物聯網

2019-05-22 00:39

選舉都說愛台灣 富邦董座蔡明忠：我外祖父真正愛台灣

2019-05-22 11:44

智慧經營／李兆基 有套1元變8元投資學

2019-05-21 23:13

長榮6月初陸續開航日本3大航點 指定城市再送免費網卡

2019-05-22 10:40

印花稅一年達百億 財部：存廢先問地方政府意見

2019-05-21 18:35

企業出售股票 三招節稅

2019-05-22 00:01

投資型保單連結目標到期基金 金管會：要注意五大風險

2019-05-21 17:37

電動車大咖 紅色警戒

2019-05-21 23:27

蘇揆：產創修法 稅收考量放後面

2019-05-22 01:02

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top