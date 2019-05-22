新台幣匯率貶破31.5元 匯銀主管：貶勢還沒完結

2019-05-22 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



熱錢在台北股匯市上演大逃殺，台北匯市今（22）日爆量重挫。據悉，外資今日賣超台股111.21億元，連續第11天賣超，累計賣超金額突破千億元，新台幣匯率連五貶，今日貶破31.5元，收在31.53元，貶值7分，台北外匯經紀公司成交量13.65億美元。

「新台幣匯率貶破31元後，從來沒有回頭過，接下來可能還是續貶」，資深匯銀主管說。

至於新台幣匯率會貶到何時？資深匯銀主管說，目前看起來貶勢尚未完結，因為美國很快就要對中國剩下的3,250億美元商品加徵關稅，且在華為之後，還要對其他陸廠建立黑名單，現在這個時間點，市場避險情緒仍高，外資對亞洲新興市場股匯是興趣缺缺、持續減碼。

「至少在6月底G20的川習會登場前，新台幣、人民幣匯率都缺乏升值的理由」，國銀匯銀主管說。

台股今日開高震盪走低，盤中雖然一度拉升到10,520.62點，可惜買盤不繼，終場以10,457.22點作收，下跌7.28點，成交量948.45億元；三大法人賣超107.39億元，其中外資賣超111.21億元，已是連續11天賣超。

匯銀主管指出，外資賣超台股後持續匯出，資金絲毫沒有回頭跡象，新台幣匯率短期內將持續下探31.8元，甚至也有貶破32元大關的機會。