凱基證券推海外債線上交易服務 1萬美元即可投資

2019-05-22 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



近期股市波動劇烈，將債券納入投資組合分散風險，是不錯的選擇。凱基證券除將海外債投資門檻大幅降低至1萬美元，並自即日起推出海外債線上交易服務，提升投資人交易便利性。

凱基證券表示，債券投資可以長期自動、穩定產生配息收入，屬於「被動收入」，可協助投資人實現財務自由目標；當需要資金時，也可隨時賣出全部或部分投資部位，不需支付解約金或短線費用。

此外，債券具有到期還本特質，隨到期日接近，價格將逐漸回到票面金額，持有至到期日的投資人，無需擔心短期利率或股市波動影響，不論是保守型或積極型投資人，都適合將債券納入投資組合，透過適當資產配置分散風險、降低波動。

目前多數銷售海外債的金融機構，均將投資門檻訂在10萬美元以上，為擴大海外債投資的普及性，凱基證券將投資門檻大幅降低至1萬美元，約合新台幣31.5萬元，讓一般投資人也能享受投資債券好處，並可選擇新台幣或外幣下單。

凱基證券更自即日起推出海外債線上交易服務，投資人不用臨櫃填寫申購書，可大幅提升投資便利性；同時，獨家開發「海外債進階搜尋」功能，投資人可在數百檔海外債商品中，自行設定篩選條件，挑選出符合個人需求的理想標的，也可直接參考「精選名單」進行投資。

凱基證券建議，投資海外債時，還可搭配定期定額投資基金或股票ETF，運用債券利息再投資於基金或股票ETF，以獲得再投資效益，爭取更高的投資報酬機會。