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顧立雄邀集壽險公司負責人座談強化壽險業監理

2019-05-22 16:08聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

金管會主委顧立雄下午邀集壽險公司負責人到金管會舉行「壽險業負責人座談會議」，就推動強化壽險業體質的監理措施；及導正壽險業者利用高財務槓桿方式不當招攬的問題。金管會也在研議將修改保險業招攬核保理賠辦法，把壽險業者利用高財務槓桿方式不當招攬保單的問題列入規範，並將訂出罰則。

金管會主委顧立雄下午邀集壽險公司負責人到金管會舉行「壽險業負責人座談會議」，就推...
金管會主委顧立雄下午邀集壽險公司負責人到金管會舉行「壽險業負責人座談會議」，就推動強化壽險業體質的監理措施；及導正壽險業者利用高財務槓桿方式不當招攬的問題。記者黃義書／攝影
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金管會主委顧立雄下午邀集壽險公司負責人到金管會舉行「壽險業負責人座談會議」，就推...
金管會主委顧立雄下午邀集壽險公司負責人到金管會舉行「壽險業負責人座談會議」，就推動強化壽險業體質的監理措施；及導正壽險業者利用高財務槓桿方式不當招攬的問題。記者黃義書／攝影
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金管會主委顧立雄下午邀集壽險公司負責人到金管會舉行「壽險業負責人座談會議」，就推...
金管會主委顧立雄下午邀集壽險公司負責人到金管會舉行「壽險業負責人座談會議」，就推動強化壽險業體質的監理措施；及導正壽險業者利用高財務槓桿方式不當招攬的問題。記者黃義書／攝影
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壽險業金管會理賠顧立雄

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