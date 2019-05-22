壽險業二高一低 顧立雄：雙率及股價波動威脅經營安全

2019-05-22 15:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（22）日表示，我國壽險業在高利保單包袱、投資報酬偏低、以及市場高度競爭下，市場上匯率、利率與股價的波動，都會威脅壽險業的經營安全。

金管會今天舉行壽險業負責人座談會，顧立雄在開場白指出，希望未來能有定期的座談，透過主管機關與業者面對面雙向溝通，來傳達金管會重要監理政策，與直接聽取業界建言，相信應有助未來保險市場的健全發展。

顧立雄表示，我國壽險業在「高利保單包袱」、「投資報酬偏低」、以及「市場高度競爭」下，市場上匯率、利率與股價的波動，都會威脅壽險業的經營安全。

近期外界相當關注壽險業財務健全議題主要有三大項，包括第一，大量銷售儲蓄型保單，使壽險業保費快速累積，產生資金去化問題。

壽險業近年保費收入每年超過3兆元，每年可運用資金增加2兆元，產生資金去化、國外投資比重偏高（占資金68%）與匯率損失等問題。

第二，資產規模大幅成長，但淨值成長有限，致淨值比率低，損失吸收能力有限。

以壽險業去年底資料來看，業主權益1.9兆除以資產24.5兆，淨值比僅4.46%，槓桿倍數則為22. 43倍，資產規模與業主權益，顯不相當，顯示在國際金融環境大幅波動下，壽險業可能承擔過大經營風險，損失吸收能力有限。

第三，因應接軌IFRS17「保險合約」，保險業須補足準備金缺口及軟硬體建構費用高，成本壓力大。

IFRS 17與現行會計準則主要差別，一是保費認列從「一次認列」改採「逐期認列」，二是保單折現率從「鎖定利率」改為「現時利率」估算，保險業須提列更多準備金，對於早期擁有較多高利率保單的壽險業者而言，預估將須增提準備金因應。