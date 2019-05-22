美元走高不想解約美元帳戶繳稅 跨幣別定存質借正夯

2019-05-22 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



近期美元走高，有些客戶不想要解約美元定存繳稅，滙豐銀便推出跨幣別定存質借服務。 本報系資料照 分享 facebook

最近美元持續走高，很多客戶不想將美元換成台幣來繳稅，又或者不想解約外幣定存來繳稅，可以選擇銀行推出的跨幣別定存質借服務，能協助客戶靈活調度資金，也能在匯率、利率雙頭賺。

國銀業者指出，有定存在手，希望不解約取得繳稅資金的民眾，則可申請定存質借支應短期需求，一般定存質借是以存款利率加1％或1.5％計算，在鎖定借錢工具中，利率偏低的，額度多限制在九成以內。

但近期美元走高，有些客戶不想要解約美元定存繳稅，滙豐銀便推出跨幣別定存質借服務，所推出的「滙豐Smart Money定存質借服務」，主打跨幣別質借年利率最低1%起，且適用於10種幣別選擇，手續簡便，且有0開辦費、按日計息、隨借隨還等彈性，跨幣別質借額度上限還可設質定存金額之80%，可在繳稅旺季滿足客戶多元需求與理財彈性。

實際內容上，滙豐銀跨幣別定存質借服務中，幣別橫跨新台幣、美元、澳幣、歐元、英鎊、加幣、人民幣、港幣、日圓、紐幣、新幣。

滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業資深副總裁黃至弘表示：「繳稅季節到來，除了五月份的綜所稅、房屋稅外，7月亦要繳納自用小客車燃料稅。金融機構其實有許多產品可協助減輕民眾面對這一連串資金需求時的壓力，如滙豐台灣提供定存質借、個人信用貸款與各式信用卡繳稅方案，可滿足客戶對於繳稅不同的規劃與其他資金需求。」

黃至弘建議，需要繳納較高稅額、而又不希望占用信用卡額度的民眾，可申請個人信貸適當調度繳稅資金；而有定存在手，希望不解約取得繳稅資金的民眾，則可申請定存質借支應短期需求；習慣使用信用卡繳稅，但又希望還款較有彈性的民眾，亦可選擇信用卡分期繳稅，依個人需要選擇5期、8期及12期的還款期數。