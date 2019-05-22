親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

美元走高不想解約美元帳戶繳稅 跨幣別定存質借正夯

2019-05-22 15:40經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

近期美元走高，有些客戶不想要解約美元定存繳稅，滙豐銀便推出跨幣別定存質借服務。 ...
近期美元走高，有些客戶不想要解約美元定存繳稅，滙豐銀便推出跨幣別定存質借服務。 本報系資料照
分享

最近美元持續走高，很多客戶不想將美元換成台幣來繳稅，又或者不想解約外幣定存來繳稅，可以選擇銀行推出的跨幣別定存質借服務，能協助客戶靈活調度資金，也能在匯率、利率雙頭賺。

國銀業者指出，有定存在手，希望不解約取得繳稅資金的民眾，則可申請定存質借支應短期需求，一般定存質借是以存款利率加1％或1.5％計算，在鎖定借錢工具中，利率偏低的，額度多限制在九成以內。

但近期美元走高，有些客戶不想要解約美元定存繳稅，滙豐銀便推出跨幣別定存質借服務，所推出的「滙豐Smart Money定存質借服務」，主打跨幣別質借年利率最低1%起，且適用於10種幣別選擇，手續簡便，且有0開辦費、按日計息、隨借隨還等彈性，跨幣別質借額度上限還可設質定存金額之80%，可在繳稅旺季滿足客戶多元需求與理財彈性。

實際內容上，滙豐銀跨幣別定存質借服務中，幣別橫跨新台幣、美元、澳幣、歐元、英鎊、加幣、人民幣、港幣、日圓、紐幣、新幣。

滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業資深副總裁黃至弘表示：「繳稅季節到來，除了五月份的綜所稅、房屋稅外，7月亦要繳納自用小客車燃料稅。金融機構其實有許多產品可協助減輕民眾面對這一連串資金需求時的壓力，如滙豐台灣提供定存質借、個人信用貸款與各式信用卡繳稅方案，可滿足客戶對於繳稅不同的規劃與其他資金需求。」

黃至弘建議，需要繳納較高稅額、而又不希望占用信用卡額度的民眾，可申請個人信貸適當調度繳稅資金；而有定存在手，希望不解約取得繳稅資金的民眾，則可申請定存質借支應短期需求；習慣使用信用卡繳稅，但又希望還款較有彈性的民眾，亦可選擇信用卡分期繳稅，依個人需要選擇5期、8期及12期的還款期數。

定存信用卡新台幣美元

相關新聞

顧立雄邀集壽險公司負責人座談強化壽險業監理

2019-05-22 16:08

蔡明興：現在經營壽險業比以前更辛苦一點

2019-05-22 15:15

外資賣股匯出 台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 14:54

美元復強 人民幣落「7 」 不遠？

2019-05-22 14:54

有錢人辦卡最在乎什麼？

2019-05-22 14:31

持卡人的2個願望 一次滿足

2019-05-22 14:30

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

錢少事多風險高 怎樣才能勝任獨董？

2019-05-22 12:25

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

名家觀點／建立匯率避險機制 刻不容緩

2019-05-22 00:27

星展銀、友達 簽永續指數貸款

2019-05-22 00:23

中信銀數位服務最有溫度

2019-05-22 00:23

外溢保單 Q1業績增九成

2019-05-22 00:22

外溢保單…國壽市占七成 穩居龍頭

2019-05-22 00:22

大飲、華電、清惠 11月恐下市

2019-05-22 00:22

電票負責人 可兼掌特約商店

2019-05-22 00:22

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

金管會：規模20億元以上電票機構 董總不能同一人

2019-05-21 20:41

目標到期債券保單熱賣 金管會再提醒：不保本不保息

2019-05-21 18:29

熱錢賣股撤出 新台幣匯率連四貶收31.46元

2019-05-21 16:19

煞不住！新台幣盤中貶破31.4元

2019-05-21 14:36

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:38

樂齡大未來論壇／顧立雄：放寬保險業投資 高齡照護

2019-05-21 01:31

熱錢躲流彈 轉進日圓、黃金

2019-05-18 23:45

台美利差大 銀行搶美元兩頭賺

2019-05-16 13:15

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

鴻海示警 全球經濟趨緩

2019-05-21 23:27

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

和碩董事名單 童子賢女兒入列

2019-05-21 23:27

九台廠自清 淡化華為色彩

2019-05-22 01:00

裕隆滿手現金 兩路大投資

2019-05-22 00:47

蘇揆：廢印花稅 一月內提案

2019-05-21 23:23

台積向誰靠攏 對岸關注

2019-05-22 00:47

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

中鋼建案完銷 Q2進補

2019-05-21 23:27

鴻海砸逾147億元 布局美國威州廠區建設

2019-05-21 21:39

長腿美女…童子賢女兒 是個文青咖

2019-05-21 23:27

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

6款光陽ABS國民車 目標10萬輛市占

2019-05-21 17:18

法人透露 特斯拉下單趨緩

2019-05-21 23:27

中鋼跨足房地產 獲利貢獻22億

2019-05-22 01:02

百家跨境電商仍未開發票 Facebook下半年加入開雲端發票

2019-05-21 21:51

裕隆兩隻小金雞 挹注集團獲利

2019-05-22 00:46

高港七櫃中心2023年營運 長榮海運一年可帶來410萬TEU

2019-05-21 17:07

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

非洲豬瘟疫情延燒 台糖嚴禁越南回台員工入豬場

2019-05-21 18:50

台幣急貶 進口物價看漲

2019-05-22 00:30

光陽Parkour跑酷戰略車 將跨足南美、歐、大陸

2019-05-21 17:24

旅行社 搶日豪華列車商機

2019-05-22 00:41

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

金管會：規模20億元以上電票機構 董總不能同一人

2019-05-21 20:41

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

微軟攜台廠 衝物聯網

2019-05-22 00:39

選舉都說愛台灣 富邦董座蔡明忠：我外祖父真正愛台灣

2019-05-22 11:44

智慧經營／李兆基 有套1元變8元投資學

2019-05-21 23:13

長榮6月初陸續開航日本3大航點 指定城市再送免費網卡

2019-05-22 10:40

印花稅一年達百億 財部：存廢先問地方政府意見

2019-05-21 18:35

企業出售股票 三招節稅

2019-05-22 00:01

投資型保單連結目標到期基金 金管會：要注意五大風險

2019-05-21 17:37

電動車大咖 紅色警戒

2019-05-21 23:27

蘇揆：產創修法 稅收考量放後面

2019-05-22 01:02

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top