親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

第三張糖尿病外溢保單！南山人壽創定期傳紀錄就折抵

2019-05-22 14:00經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

繼富邦與台灣人壽之後，南山人壽今（22）日宣布推出國內第三張糖尿病患者可投保的「弱體外溢保單」-Hold助糖定期醫療保險(TDH)！即可透過自我健康管理折抵保費。同時南山人壽強調，是主管機關核准，國內首創具「行為、數據」雙重外溢機制之糖尿病保單。

亦即糖尿病患者只要養成習慣，定期上傳飲食、運動、量測血糖等資料，就能獲得積分，亦即只要「有定期做功課（行為）不必高分（數據）」就可以至少獲得5%的外溢（折扣），依積分多寡折抵，認真一點達到檢測標準最高更可折抵10%，有別於市售同類型保單要求每位糖友依同一檢測標準判定保險費折減比例，亦即一定要看糖化血色素要減少到多少才有折抵。

南山人壽希望藉由此張保單，讓糖友依自身健康狀況及醫生之建議，訂定個人化行為目標，藉此鼓勵糖友更有動力搭配智慧管理工具進行自我照護與監控。

據衛生福利部國民健康署統計，國內約有200多萬名糖友，且每年以25,000名的速度持續增加中，而糖友購買健康險保單時，往往會因為體況被拒絕，或被要求加費，導致醫療保障不足。

南山人壽為協助廣大的糖友，推出糖友專屬保單「南山人壽Hold助糖定期醫療保險(TDH)」，除提供多項醫療保險金之外，特別參考國民健康署糖尿病照護手冊「糖尿病與我」，針對糖友的自我照護設計外溢機制，只要養成自我健康管理習慣（行為）或抗糖達標（數據）者，第三年開始有機會享有最高10%的保險費折減，讓糖友不僅能加強醫療保障，若健康狀況控制良好還可減輕保費上的負擔。

南山人壽強調，Hold助糖定期醫療保險(TDH)」是專為35~60歲第二型糖尿病患者所設計之醫療險商品，繳費及保障至被保險人保險年齡屆滿69歲之保單年度末，且承保條件明確易於糖友瞭解。

本商品著重於提供保戶基礎醫療保障，包括住院日額保險金、住院手術醫療保險金、門診手術醫療保險金、門診醫療保險金、意外身故保險金或喪葬費用保險金，補足糖友基本醫療保障缺口，承保後不需等待即可享有醫療及意外保障，亦不會因發生糖尿病特定併發症而致契約終止，在最需要醫療給付時，持續提供保障，有別於目前部分市售同類型保單。

南山人壽強調，糖尿病屬於複雜且需長期監控照護的慢性疾病，一旦照護不周便容易有併發症、傷口不易癒合等情形，因此特別設計同業糖尿病保單沒有的門診醫療保險金，鼓勵糖友定期回診，持續依醫生給予的衛教資訊追蹤病況，有效控制血糖，未住院也能申請理賠。

另外，糖尿病眼病是糖友常見的併發症，本商品也特別將多項眼部特定處置，例如虹膜雷射術(青光眼)、黃斑部雷射術等納入給付項目。

以50歲女性為例，投保基本款的「南山人壽Hold助糖定期醫療保險(TDH)」，年繳保費為新台幣(下同)17,540元，即可享有住院日額保險金每日2,000元、住院手術醫療保險金每次10,000元、門診手術醫療保險金每次2,000元、門診醫療保險金每次600元及意外身故保險金或喪葬費用保險金100萬元；本商品另有進階款及高階款，糖友可依自身需求選擇投保。

此外，「南山人壽Hold助糖定期醫療保險(TDH)」與慧康生活科技健康管理軟體「智抗糖APP」合作，投保本商品者，南山人壽即提供該保單被保險人智抗糖APP白金會員服務至第2保單年度末，期間內能享有App上的即時健康資料解析服務，幫助糖友隨時做行為修正，並於每個月獲得個人化的專屬報告，且有多篇深入簡出的衛教文章，提供糖友控糖知識，而糖友回診前，可以將所記錄的數據下載成完整的報表，幫助醫師快速掌握居家管理的數據，給予糖友更合適的醫療建議。

「智抗糖 App」 受美國著名健康媒體Healthline於2017~2019年連續三年評選為全球十大最佳糖尿病APP之一，台灣地區用戶高達二十多萬人，簡單的操作介面，可輕鬆記錄糖化血色素、血糖、飲食、運動等內容，長輩也能容易使用，且能即時監控血糖等健康數據，以易懂的圖表呈現，可以更清楚掌握自己的健康狀況。

保險金保單糖尿病

相關新聞

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

外資賣股匯出 台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 14:54

美元復強 人民幣落「7 」 不遠？

2019-05-22 14:54

有錢人辦卡最在乎什麼？

2019-05-22 14:31

持卡人的2個願望 一次滿足

2019-05-22 14:30

錢少事多風險高 怎樣才能勝任獨董？

2019-05-22 12:25

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

名家觀點／建立匯率避險機制 刻不容緩

2019-05-22 00:27

星展銀、友達 簽永續指數貸款

2019-05-22 00:23

中信銀數位服務最有溫度

2019-05-22 00:23

外溢保單 Q1業績增九成

2019-05-22 00:22

外溢保單…國壽市占七成 穩居龍頭

2019-05-22 00:22

大飲、華電、清惠 11月恐下市

2019-05-22 00:22

電票負責人 可兼掌特約商店

2019-05-22 00:22

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

金管會：規模20億元以上電票機構 董總不能同一人

2019-05-21 20:41

目標到期債券保單熱賣 金管會再提醒：不保本不保息

2019-05-21 18:29

熱錢賣股撤出 新台幣匯率連四貶收31.46元

2019-05-21 16:19

煞不住！新台幣盤中貶破31.4元

2019-05-21 14:36

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:38

樺晟3000萬元入股暘碁 加速金融支付整合

2019-05-21 10:06

31.5快到了！新台幣早盤貶破31.4元價位

2019-05-21 09:24

樂齡大未來論壇／顧立雄：放寬保險業投資 高齡照護

2019-05-21 01:31

熱錢躲流彈 轉進日圓、黃金

2019-05-18 23:45

台美利差大 銀行搶美元兩頭賺

2019-05-16 13:15

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

外資大賣股 台幣貶不停

2019-05-22 00:19

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

熱錢賣股撤出 新台幣匯率連四貶收31.46元

2019-05-21 16:19

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

鴻海示警 全球經濟趨緩

2019-05-21 23:27

和碩董事名單 童子賢女兒入列

2019-05-21 23:27

九台廠自清 淡化華為色彩

2019-05-22 01:00

裕隆滿手現金 兩路大投資

2019-05-22 00:47

蘇揆：廢印花稅 一月內提案

2019-05-21 23:23

台積向誰靠攏 對岸關注

2019-05-22 00:47

熱錢賣股撤出 台幣「失速列車」下探32元

2019-05-22 00:30

鴻海砸逾147億元 布局美國威州廠區建設

2019-05-21 21:39

中鋼建案完銷 Q2進補

2019-05-21 23:27

郭台銘：未持有深超 在陸所有投資沒有政府任何一毛錢

2019-05-21 16:27

長腿美女…童子賢女兒 是個文青咖

2019-05-21 23:27

目標到期債基金保單 五風險

2019-05-21 23:21

6款光陽ABS國民車 目標10萬輛市占

2019-05-21 17:18

外資持續賣股匯出 新台幣早盤貶破31.5關卡

2019-05-22 10:02

法人透露 特斯拉下單趨緩

2019-05-21 23:27

中鋼跨足房地產 獲利貢獻22億

2019-05-22 01:02

百家跨境電商仍未開發票 Facebook下半年加入開雲端發票

2019-05-21 21:51

裕隆兩隻小金雞 挹注集團獲利

2019-05-22 00:46

高港七櫃中心2023年營運 長榮海運一年可帶來410萬TEU

2019-05-21 17:07

非洲豬瘟疫情延燒 台糖嚴禁越南回台員工入豬場

2019-05-21 18:50

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

光陽Parkour跑酷戰略車 將跨足南美、歐、大陸

2019-05-21 17:24

台幣急貶 進口物價看漲

2019-05-22 00:30

旅行社 搶日豪華列車商機

2019-05-22 00:41

中信銀推「有溫度」數位金融

2019-05-22 00:54

金管會：規模20億元以上電票機構 董總不能同一人

2019-05-21 20:41

小心！在這些工會繳保費可能白繳

2019-05-21 16:13

微軟攜台廠 衝物聯網

2019-05-22 00:39

洗腎可領身心障礙給付近15萬元 別超過二年請求權

2019-05-21 16:15

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

長榮6月初陸續開航日本3大航點 指定城市再送免費網卡

2019-05-22 10:40

選舉都說愛台灣 富邦董座蔡明忠：我外祖父真正愛台灣

2019-05-22 11:44

印花稅一年達百億 財部：存廢先問地方政府意見

2019-05-21 18:35

智慧經營／李兆基 有套1元變8元投資學

2019-05-21 23:13

企業出售股票 三招節稅

2019-05-22 00:01

投資型保單連結目標到期基金 金管會：要注意五大風險

2019-05-21 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top