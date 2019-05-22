第三張糖尿病外溢保單！南山人壽創定期傳紀錄就折抵

2019-05-22 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



繼富邦與台灣人壽之後，南山人壽今（22）日宣布推出國內第三張糖尿病患者可投保的「弱體外溢保單」-Hold助糖定期醫療保險(TDH)！即可透過自我健康管理折抵保費。同時南山人壽強調，是主管機關核准，國內首創具「行為、數據」雙重外溢機制之糖尿病保單。

亦即糖尿病患者只要養成習慣，定期上傳飲食、運動、量測血糖等資料，就能獲得積分，亦即只要「有定期做功課（行為）不必高分（數據）」就可以至少獲得5%的外溢（折扣），依積分多寡折抵，認真一點達到檢測標準最高更可折抵10%，有別於市售同類型保單要求每位糖友依同一檢測標準判定保險費折減比例，亦即一定要看糖化血色素要減少到多少才有折抵。

南山人壽希望藉由此張保單，讓糖友依自身健康狀況及醫生之建議，訂定個人化行為目標，藉此鼓勵糖友更有動力搭配智慧管理工具進行自我照護與監控。

據衛生福利部國民健康署統計，國內約有200多萬名糖友，且每年以25,000名的速度持續增加中，而糖友購買健康險保單時，往往會因為體況被拒絕，或被要求加費，導致醫療保障不足。

南山人壽為協助廣大的糖友，推出糖友專屬保單「南山人壽Hold助糖定期醫療保險(TDH)」，除提供多項醫療保險金之外，特別參考國民健康署糖尿病照護手冊「糖尿病與我」，針對糖友的自我照護設計外溢機制，只要養成自我健康管理習慣（行為）或抗糖達標（數據）者，第三年開始有機會享有最高10%的保險費折減，讓糖友不僅能加強醫療保障，若健康狀況控制良好還可減輕保費上的負擔。

南山人壽強調，Hold助糖定期醫療保險(TDH)」是專為35~60歲第二型糖尿病患者所設計之醫療險商品，繳費及保障至被保險人保險年齡屆滿69歲之保單年度末，且承保條件明確易於糖友瞭解。

本商品著重於提供保戶基礎醫療保障，包括住院日額保險金、住院手術醫療保險金、門診手術醫療保險金、門診醫療保險金、意外身故保險金或喪葬費用保險金，補足糖友基本醫療保障缺口，承保後不需等待即可享有醫療及意外保障，亦不會因發生糖尿病特定併發症而致契約終止，在最需要醫療給付時，持續提供保障，有別於目前部分市售同類型保單。

南山人壽強調，糖尿病屬於複雜且需長期監控照護的慢性疾病，一旦照護不周便容易有併發症、傷口不易癒合等情形，因此特別設計同業糖尿病保單沒有的門診醫療保險金，鼓勵糖友定期回診，持續依醫生給予的衛教資訊追蹤病況，有效控制血糖，未住院也能申請理賠。

另外，糖尿病眼病是糖友常見的併發症，本商品也特別將多項眼部特定處置，例如虹膜雷射術(青光眼)、黃斑部雷射術等納入給付項目。

以50歲女性為例，投保基本款的「南山人壽Hold助糖定期醫療保險(TDH)」，年繳保費為新台幣(下同)17,540元，即可享有住院日額保險金每日2,000元、住院手術醫療保險金每次10,000元、門診手術醫療保險金每次2,000元、門診醫療保險金每次600元及意外身故保險金或喪葬費用保險金100萬元；本商品另有進階款及高階款，糖友可依自身需求選擇投保。

此外，「南山人壽Hold助糖定期醫療保險(TDH)」與慧康生活科技健康管理軟體「智抗糖APP」合作，投保本商品者，南山人壽即提供該保單被保險人智抗糖APP白金會員服務至第2保單年度末，期間內能享有App上的即時健康資料解析服務，幫助糖友隨時做行為修正，並於每個月獲得個人化的專屬報告，且有多篇深入簡出的衛教文章，提供糖友控糖知識，而糖友回診前，可以將所記錄的數據下載成完整的報表，幫助醫師快速掌握居家管理的數據，給予糖友更合適的醫療建議。

「智抗糖 App」 受美國著名健康媒體Healthline於2017~2019年連續三年評選為全球十大最佳糖尿病APP之一，台灣地區用戶高達二十多萬人，簡單的操作介面，可輕鬆記錄糖化血色素、血糖、飲食、運動等內容，長輩也能容易使用，且能即時監控血糖等健康數據，以易懂的圖表呈現，可以更清楚掌握自己的健康狀況。