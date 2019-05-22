錢少事多風險高 怎樣才能勝任獨董？

2019-05-22 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中華公司治理協會常務監事金玉瑩教戰，專業人員受聘任為獨立董事時如何明哲保身。圖／中華公司治理協會提供 分享 facebook 獨立董事恐怕不像外界想像來得好當！根據金管會資料顯示，超過半數獨立董事酬勞低於50萬元，去年上市櫃公司辭任獨董人數更首度破百，占全體獨董人數比率將近3%，雙雙創近五年新高紀錄，顯示愈來愈多獨董選擇「跳船」。中華公司治理協會常務監事金玉瑩建議，專業人員受聘任為獨立董事時，只要遵循下列要點，即便未來公司陷入風暴，獨董也能明哲保身。

赴任獨董前 要做哪些功課？

一、了解將被賦予的權力及義務

獨董猶如公開的吹哨者，一旦發現公司業務執行有任何問題，即可提出質疑。獨董權力雖非絕對權，但仍有相對效力，例如股東在查閱董事會議事錄得知獨董反對該事項後，應可了解該事項可能存在的風險，進而影響公司最終決定機關「股東會」的決議。

而在獨董義務方面,參酌我國「公開發行公司董事會議事辦法」可知，獨董有義務親自或委由他獨董代理出席董事會。也建議獨董應該要對公司營運策略、股東權益兼顧及公司董事會操守提供獨立意見，並在公司出現潛在利益衝突時引導公司，且對公司董事會做出有效貢獻。

金玉瑩表示，目前公開市場更加重視獨董出具的意見，因此獨董不能只是出席會議而已，在面對公司重大決議時，必須適時在董事會代表公司全體股東的權益。

二、了解將受給付的薪資額度

都說談錢傷感情，但金玉瑩指出，實務上有些獨董在就任前沒有爭取，等到將來公司真的出了事，才以「沒領多少錢」的說詞推諉卸責。

她強調，為了扛起公司治理的重擔，薪資報酬合理反映擔任獨董的風險與貢獻，拿錢辦事天經地義，只要善盡職責義務，這筆錢拿得心安，「千萬不要不好意思開口」。而且法律上也有依據，在「上市上櫃公司治理實務守則」也規定上市上櫃公司應依相關法令規定明訂董事之酬金，董事之酬金應充分反映個人表現及公司長期經營績效，並應綜合考量公司經營風險。對於獨董得酌訂與一般董事不同之合理酬金。我國應以設置薪資報酬委員會決定董事之薪資報酬，且可在綜合考量下針對獨董訂定不同之合理報酬。

獨董如何善盡職責？

金玉瑩解釋，「專業性」是獨董不可或缺的要件，但這多半只適用於該專業領域，例如一位具有電機系教授身分的獨董，其實不容易詳知公司財報會計是否有違法情事；法律系教授也未必了解公司生產食品的各種成分，有無違反食安管制。

說到底，所有獨董最好謹守「不懂就要問」的原則，一來可為公司營運把關，二來面臨爭議事件時，也能藉此舉證自己已盡注意義務而免責。

而在「專業性」之外，獨立董事須具「獨立性」，更是各國法律均有明文規定的要件，但從實務經驗來看，很難想像公司會聘請一位素昧平生的人士擔任獨董，多是因為相互認識或由他人引薦。

金玉瑩建議，獨董獲邀就任時，應該確保並非基於人情、裙帶關係而被提名，也向引薦人言明在先，為自己的獨立性保有證明餘地，

另一方面，目前法院實務上判決多是涉及財報不實，由於獨董未有行動而一同受罰，他們抗辯的理由，無非是以「未有權力、時間、機會、能力了解財報，因此應無過失」，但多未被法院所採。

金玉瑩指出，獨董制度本質就是藉由免除持股限制，達到強化董事獨立性、職權行使及確保誠信的目的，並非以不具財務會計專業知識或無法實際參與經營為由，免除應盡的財報編造義務。既然法院認為獨董與一般董事的責任無異，建議獨董在接受任命前，就應撥冗參與公司事務，盡快進入狀況。

獨董如何主張免除責任？

金玉瑩表示，延續上述所說「不懂就要問」的做法，舉凡獨董問了什麼、查了什麼，應將相關資料或會議記錄歸檔留存，作為未來證明已盡注意義務而豁免責任的「證據」，這些小動作其實不難，卻是最基本的自保功夫。

她強調，擔任公司獨立董事，除了首要關心自身報酬，更應審慎思考是否跳入火坑？建議獨董赴任前先列出一張「自我檢查表」，並且逐一檢視、執行，日後就算身涉弊端糾紛，也可藉此向法院說明已盡善良管理人的注意義務，而非僅以「沒去開會」或「未在書面上簽名」等薄弱理由抗辯。

至於「自我檢查表」可列哪些項目？金玉瑩提出三大建議： 一、在接受公司徵詢提名為獨董候選人之前，應請公司提供近二年來董事會會議紀錄，搭配公開資訊觀測站上的資料，判斷這家公司是否可能是地雷？ 二、擔任獨董之後，應該要求公司業務簡報，詳加了解目前公司營運狀況，各次董事會、委員會之會議簡報資料應予留存，如當時有補充詢問經理人或專家意見者，也請親自筆記在該次資料上予以記録。 三、依據公司業務性質，建立自己的專家諮詢名單，讓獨董可以依照所需查詢事項性質，尋求第三方意見。

「過度保守和過度樂觀都不是件好事。」金玉瑩表示，制度如何使更多優秀人願意擔任獨董，才能有利於公司治理實務發展。

有鑑於此，中華公司治理協會將於今年7月舉辦研討會，歡迎所有關心獨董議題的人士共襄盛舉，一起集思廣益設法突破目前的困局。