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華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

華南銀行今天表示，去年度因配合政府專案調新3.0%，加上例行性調薪，全行平均調薪幅度達6%；107年度全行盈餘績效創歷史新高，平均績效獎金4.43個月，加上員工酬勞及福利，平均薪資福利161.9萬元，其中主管職為264.9萬元，非主管職也達到138.7萬元。

今（108）年度華南銀行薪資調整幅度平均為3.2%，加上第一季營運績效表現優於預期，全年度營運佳績可期，員工平均薪資福利可望再創新高。

日前媒體依據公開資訊觀測站專區的資訊報導，去年國內15家金控員工平均薪資中，華南金竟是最後一名，員工平均薪資不及90萬元。

華南金控旗下華南銀行今天跳出來說明，107年度因配合政府專案調新3.0%，加上例行性調薪，全行平均調薪幅度達6%；107年度全行盈餘績效創歷史新高，績效獎金整體平均月數達到約4.43個月，員工酬勞部份也十分豐厚；再加上優渥的各項福利措施，讓107年度華南銀行員工平均薪資福利達到新臺幣161.9萬元，其中主管職為264.9萬元，非主管職也達到138.7萬元。

華南銀行表示，人力資源是最重要的資產，對員工照顧十分周到，員工薪資福利除包含薪金、加班費、值班費、午餐費、未休薪資等外，還包括年終獎金、績效獎金、員工酬勞(紅利)等獎金，加上行方支付的員工及眷屬保險費、傷病醫藥費、提撥福利金、卹償金、優惠存款、退休金等福利費用，華南銀行的員工薪資福利一直維持在業界的前段，也是吸引人才最有力的亮點之一。

華南銀行指出，自106年8月起大幅提高員工結婚及生育津貼，結婚補助由原來的1萬元提高到3萬元，如果結婚雙方同為行員時，可分別申請；生育津貼更由原本一胎5,000元提高到10萬元，如為雙胞胎則補助20萬元。截至108年4月底止，結婚補助申請人數達194人，生育津貼申請人數達286人，共計發放近3500萬元。

華南銀行薪資

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