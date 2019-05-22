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台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00經濟日報 記者林子桓╱即時報導

台灣壽險業列全球第四大風險國 。 路透
台灣壽險業列全球第四大風險國 。 路透
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穆迪日前發布報告指出，台灣壽險業出現保證型商品比重過高、平均保證利率也高、負債存續年期長等三大問題，因此當IFRS17上路後，將會使台灣壽險業面臨超高風險。

IFRS17號公報將於預計2022年上路，國際信評機構穆迪表示，將可能會進一步影響全球保險公司三層面，包括商品、定價及投資策略。

穆迪表示，IFRS17預計2022年上路，主要目標是為了提升獲利來源透明度，並讓保險公司間的表現更具比較性，將會改變保險公司的會計作業，但不會改變基本經濟地位，所以並不會影響其信用評等。

台灣主管機關尚未正式宣布新公報實施日期，而是持續鼓勵保險公司在實施新準則前，可以透過債務發行與降低股息支付，強化資本。

為因應新準則的實施，穆迪指出，韓國與台灣的壽險公司正通過推廣具有較低保證率或是浮動利率的產品，同時也銷售更多保證型商品，降低商品組合的風險。

此外，由於台灣壽險業者出現三項導致風險提高的因素，譬如：保證型商品占準備金比重高、平均保證利率高以及負債存續年期高於資產面，因此被穆迪列為超高風險國家，甚至預期台灣壽險業者恐將面臨股東權益下降的風險。

因此，穆迪表示，當IFRS17上路時，壽險公司的影響明顯大過於非壽險公司，因為傳統壽險公司或銷售年金險的公司，資產負債表過於依賴基於價差的儲蓄產品，因此受到新準則的衝擊會較大，但具體的影響很難評估，這與個別公司的業務組合、會計作業以及如何在新準則的框架下遵循有關。

穆迪表示，德國、韓國及台灣等國家的傳統保險公司，通常商品的平均保證利率會比市場利率高，也就是比較優惠的利率，這會使負債的貼現率風險提高，會使這些國家在新準則上路後，風險會提高。

穆迪指出，低利率對於獲利造成超高風險的國家，包括：德國、荷蘭、挪威以及台灣，共通點是推出的保證商品占準備金比例高於60%，平均保證利率落在3~5%之間，存續期間缺口也有高達五年以上，甚至超過10年。

壽險公司保險壽險業

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