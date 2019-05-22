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凱基證 推海外債線上交易服務

2019-05-22 10:50經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台股近期持續高檔震盪，凱基證券表示 ，未來投資風向球，主要應觀察美中貿易戰及利率變化，預期下半年股市變數仍多，建議投資人可將債券納入投資組合中，藉以分散風險，累積財富。

為擴大海外債投資的普及性，凱基證券將海外債投資門檻大幅降低，只要1萬美金即可投資，並自即日起推出海外債線上交易的服務，大幅提升投資人交易的便利性。

目前多數銷售海外債的金融機構，訂定的投資門檻達美金10萬元以上，凱基證券客戶則為最低1萬美金即可投資，可以選擇新台幣或外幣下單。投資人更可透過海外債線上交易新服務輕鬆下單，不用臨櫃填寫申購書，大幅提升投資的便利性。

同時，獨家開發「海外債進階搜尋」功能，投資人可以在高達數百檔的海外債商品中，自行設定篩選條件，例如債券類型、年期、票面利率，收益率…等多達10個篩選項目，協助投資人挑選出符合個人需求的理想標的。亦可以直接參考凱基證券精心嚴選的「精選名單」，即可輕鬆便利地進行投資。

面對未來的不確定性，凱基證券表示，債券投資可以長期自動、穩定的產生配息收入，是屬於「被動收入」，協助投資人實現財務自由的目標。而當需要資金時，也可以隨時賣出全部或部分的投資部位，不須支付解約金或短線費用。

此外，債券具有到期還本的特質，隨著到期日的接近，價格將逐漸回到票面金額，因此持有至到期日的投資人，無需擔心短期利率或股市波動的影響，不論是保守型或積極型的投資人，都很適合將債券納入投資組合中，透過適當的資產配置來分散風險、降低波動。

凱基證券讓海外債不再是高資產客戶的專屬投資工具，一般客戶也能享受投資債券的好處。在投資海外債的同時建議投資人可以搭配定期定額投資基金或股票ETF，運用債券利息再投資於基金或股票ETF，以獲得再投資效益，爭取更高的投資報酬機會。

凱基證券推出1萬美金即可線上投資海外債 圖／凱基證券提供
凱基證券推出1萬美金即可線上投資海外債 圖／凱基證券提供
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凱基證債券新台幣

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