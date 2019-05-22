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富邦人壽推O2O 線上線下整合創新顧問式服務

2019-05-22 10:48經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

青世代已是台灣社經的中堅主力，富邦人壽分析該族群具備習慣數位媒體、在意服務CP值，且有固定小額儲蓄等特性，為滿足該族群之保障需求，富邦人壽打破傳統業務員銷售模式，串聯線上與線下結合「網路數位平台」與「保險專業服務」兩大元素，打造簡單、便利且安全的O2O創新顧問式服務，民眾只需上富邦人壽網路投保專人服務專區預約登記，線下優質且專業的業務員將會盡速給予保險規畫諮詢服務，成為個人專屬的保險專業顧問。

此外，根據富邦人壽「青世代工作大調查」顯示，青世代面臨重大疾病時，有超過七成（72.3%）的人害怕因治療導致工作收入中斷，其次為連累家人（68.8%）與動用退休老本（56.4%），造成經濟困頓為該族群之主要擔憂。

富邦人壽觀察到青世代對自身重大疾病保障意識逐漸提升，透過「O2O創新顧問式服務」不僅能讓青世代安心追逐理想，也能輕鬆擁有專業且值得信賴的保險顧問，來協助規畫自身保障。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，初入職場的青世代，其保險意識會隨著工作時間逐漸提升，但他們最常遇到的問題就是找不到優質的專人服務，藉由該族群對數位工具接受程度較高的習慣，富邦人壽打造線上媒合、線下服務之「O2O創新顧問式服務」，翻轉大眾對傳統保險的既定印象，創造嶄新的投保體驗，讓消費者輕鬆規劃保險。

富邦人壽「O2O創新顧問式服務」延伸傳統的業務銷售模式，不僅擴大業務員接觸保戶機會，透過全台業務員的專業能力，連結線上網路預約功能，亦提供青世代不受時空限制的諮詢預約服務，藉此滿足青世代在規劃保險保障時找不到優質業務員之痛點，也能觸及潛在網路消費族群。

民眾完成網路預約後，將透過線上派件系統，依據預約保戶所在地優先媒合曾有互動紀錄的業務員，或媒合富邦人壽優質的業務夥伴，給予專業規畫與建議；目前登記人數已累計近500人。

富邦人壽推O2O 線上線下整合創新顧問式服務。圖／富邦人壽提供
富邦人壽推O2O 線上線下整合創新顧問式服務。圖／富邦人壽提供
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富邦人壽保險O2O

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