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金管會：規模20億元以上電票機構 董總不能同一人

2019-05-21 20:41經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會。 圖／聯合報系資料照片
金管會。 圖／聯合報系資料照片
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金管會決定調整一卡通等電子票證負責人兼任規定，包括可兼任特約商店負責人，以利行動支付推廣，並增訂規模20億元以上電票機構董、總不得兼任，以因應電票、電子支付機構愈長愈大。

金管會今天預告修正「電子票證發行機構負責人兼職限制及應遵行事項準則」，重點包括第一，放寬發行機構負責人得兼任特約機構職務。

金管會官員表示，舉例來說，依現行規定，悠遊卡公司負責人不能兼任統一超商等可使用悠遊卡的特店負責人，以後就可以兼任了。

主要是行動支付的推廣，食、衣、住、行各種場域都可能接觸到，電票是小額支付工具，跟特約機構間比較沒有什麼利益衝突，不像銀行有授信、不動產等交易，比較會有利益衝突問題。

而且，比較後面訂定的電子支付機構相關法規，也不像電票訂有負責人兼任限制，因此，金管會檢討後，決定放寬限制。

第二，增訂電票機構資本額達20億元以上時，董事長不得兼任總經理，限期改正不改正者，違反者應予解任。

現行電票機構最低資本額是3億元，屬資本額較小的金融機構，為降低人事成本，並未限制董事長不得兼任總經理，官員表示，因應未來電票、電支規模可能愈長愈大，有必要加以規範。

當機構發展達一定規模，董事會應負責公司整體經營策略與重大政策，並有效監督經理階層，董事長及總經理不宜為同一人，才能維持監督制衡機制。

目前金控、銀行及票券公司等金融機構，都規定董事長不得兼任總經理，規模最小的票券公司最低資本額是20億元，顯見當資本額達20億元以上規模時，已達一定經濟規模，應強化公司治理，董事長不適合再兼任總經理。

電支機構部分，官員表示，未來在電票及電支條例整併為一後，也會採取相同的規範。

第三，增訂電票機構負責人的兼任行為及兼職個數，應確保本職及兼任職務的有效執行。

因應第一點，放寬電票機構負責人得兼任特約機構職務，為避免電票負責人因兼職行為影響本職及兼任職務有效執行等情事，因此，明訂電票機構負責人的兼任行為及兼職個數，應確保本職及兼任職務的有效執行。

金管會悠遊卡行動支付

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