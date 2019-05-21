目標到期債券保單熱賣 金管會再提醒：不保本不保息

2019-05-21 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



連結目標到期債券基金投資保單大熱賣，金管會提醒消費者，此種保單並非「保證保本保息」商品，保戶仍須承擔相關投資風險，消費者購買前應審慎評估風險，以避免日後產生爭議。

投資型保險商品是保戶以所繳保費扣除一定費用後進行投資，且投資部分由要保人自負盈虧。

投資型保險商品得連結的標的包括境外基金、證券投資信託基金(包括目標到期債券基金)、公司債及結構型商品等投資商品，有關目標到期債券基金，因設有到期日，主要是投資與基金到期日相近的一籃子債券，包括公債、公司債或金融債券等固定收益商品，投資人仍須承擔該等債券的相關投資風險。

金管會強調，連結目標到期債券基金的投資型保險商品並不具「保證保本保息」特性，保戶應注意投保期間，須自行承擔投資風險。

消費者面對的五大風險包括：一、債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，恐會影響債券價格而損失；二、因市場利率變化或對利率走勢預期，恐影響債券價格；三、債券到期日與基金到期日間存在差異，有提前贖回及再投資的風險；四、基金淨值恐受匯率變動影響；五、保單期滿前中途贖回，可能被收取其他贖回費用。

金管會表示，上述五大風險均可能使保戶無法獲得預期的滿期收益，所以消費者購買連結目標到期債券基金的投資型保險商品前，應審慎評估相關風險，確認自身風險承擔能力是否適合購買該類商品。

金管會表示，連結目標到期債券基金投資型保單去年大熱賣，初年度保費合計1105億元，賣最多的保險公司是南山、台灣人壽及法國巴黎人壽。

目前雖然已至5月，但上述商品的銷售狀況保險局只掌握到今年前2月，初年度保費合計390億元，賣最好的是法巴、南山與保誠人壽。若今年全年延續前2月的熱賣趨勢，今年銷售金額應會超過去年。