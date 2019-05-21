投資型保單連結目標到期基金 金管會：要注意五大風險

2019-05-21 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



投資型保單連結目標到期債券基金持續熱賣，今年2月初年度保費收入倍增，金管會特別提醒，消費者購買連結目標到期債券基金的投資型保單，要注意五大風險。

金管會保險局副局長張玉煇表示，連接目標到期債券基金的投資型保險商品，並非「保證保本保息」商品，保戶仍須承擔相關投資風險，消費者購買前應審慎評估風險，以避免日後產生爭議。

投資型保險商品是保戶以所繳保費扣除一定費用後進行投資，且投資部分由要保人自負盈虧。

投資型保險商品得連結的標的，包括境外基金、證券投資信託基金（包括目標到期債券基金）、公司債及結構型商品等投資商品，其中有關目標到期債券基金，因設有到期日，主要是投資與基金到期日相近之一籃子債券，包括公債、公司債或金融債券等固定收益商品，因此投資人仍須承擔該等債券的相關投資風險。

因此，連結目標到期債券基金的投資型保險商品，並不具「保證保本保息」特性，保戶應注意投保期間，仍須自行承擔目標到期債券基金所持有債券的相關投資風險。

包括第一，債券發行機構如在投資期間違約或被調降信用評等，導致影響債券價格而產生損失的信用風險。

第二，因市場利率變化或對於未來利率走勢的預期，致影響債券價格的利率風險。

第三，債券到期日與基金到期日之間，存在差異的提前贖回及再投資風險。

第四，如目標到期債券基金投資在外幣計價債券，以新台幣為繳費幣別者，須承擔基金淨值受匯率變動影響的匯率風險，如以外幣為繳費幣別者，保單期滿前或中途贖回時，外幣兌新台幣的匯率也可能與投保當時不同。

第五，如在保單期滿前中途贖回，尚須承擔基金以當時可能較低的淨值贖回，且會被收取其他贖回費用的中途贖回風險。

金管會表示，上述風險均可能使保戶無法獲得預期的滿期收益，因此，消費者購買連結目標到期債券基金的投資型保險商品前，應審慎評估相關風險，確認自身風險承擔能力是否適合購買該類商品。

為維護消費者權益，金管會已要求保險業銷售投資型保險商品，應確實依相關規定辦理充分瞭解產品及充分瞭解客戶的作業規範，以避免金融消費爭議。