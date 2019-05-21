聯邦快遞宣布 在台推出升級版QR Pay

2019-05-21 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



FedEx Corp.（FDX）旗下附屬公司兼全球最具規模快遞運輸公司之一的聯邦快遞，宣布在台灣推出升級版QR Pay行動支付。升級版QR Pay行動支付透過提供客戶更快速簡易的支付方式，促進整個運輸流程的便利和效率，對於協助中小企業跟上全球商業快速變化十分重要。

除了現有的線上付款方式（FedEx 電子帳單系統），QR Pay行動支付是一種透過掃描載入專屬付款連結的QR Code®，所進行的安全便捷付款方式。客戶可以輕易地使用智慧型手機掃描支付文件上的QR Code®，即可自動連結至付款頁面，並導入相應的帳單編號和金額。升級版QR Pay省去輸入帳單編號及金額的步驟，簡化了付款流程，使其比以往更加流暢。在台灣，客戶可以使用升級版QR Pay行動支付以信用卡進行付款。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞一直致力於開發創新產品與服務，以滿足客戶不斷轉變的需求。有鑒於台灣行動支付使用率的快速成長，尤其是中小企業，我們期望藉由推出QR Pay行動支付為我們的客戶提供更完善的體驗，助力中小企業透過熟悉的科技管理他們的業務。」

根據資策會產業情報研究所（MIC）調查報告顯示，台灣行動支付普及率從2017年的39.7%躍升至2018年超過50%。此外，台灣平均每人持有上網裝置數量在亞洲排名第三。

中小企業洞察行動支付普及化的趨勢，藉由創新科技應用以擴張業務。根據聯邦快遞委託進行的研究報告顯示，60％的台灣中小企業已使用行動支付，其中68％表示將會在未來12個月內增加其使用，而逾三成尚未採納行動支付的中小企業也有意在未來開始使用。