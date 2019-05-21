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對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

新台幣午盤貶4.4分 暫收31.429元

2019-05-21 12:06中央社 台北21日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.429元，貶4.4分，成交金額6.86億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.390元，早盤最高31.380元、最低31.430元。

新台幣外匯

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