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因應貿戰 國泰金總座李長庚：買台股改波段操作

2019-05-20 23:39經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金今（20）日舉行法人說明會，會後總經理李長庚被問到對中美貿易戰衝擊看法，他說，任何變動有好或不好的部份，洞徹趨勢即早採取因應措施。國壽在台股投資將更靈活彈性，將提高「波段操作」比重。

中美雙方各祭貿易關稅制裁，李長庚說，制裁對某些公司受直接衝擊，但有些公司亦可受惠轉單效應而得到好處。國泰投資團隊積極因應，儘量做好各種準備即早因應，他說「趨吉避兇總是要採取的動作。」希望今年還能夠持盈保泰。

國泰金長庚

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