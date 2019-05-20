親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

暴雨狂炸！國道三號中部段貨櫃車相撞 一人重傷

「你把所有人都整了一遍」 郭台銘：蔡不好吃換郭重煮

駁外資IFRS17報告 國壽法說會授課澄清so far so good

2019-05-20 19:00經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國際會計準則理事會（IASB）將於2022年實施IFRS17號公報，台灣則延至2025年適用。之前有外資報告直指國壽受衝擊最大，給予減碼報告，國壽股價直直落，從45.65一路跌至40元附近。今（20）日法說會國壽特別給法人「授課」，並直指IFRS17目前對國壽衝擊「So Far So Good」，強調公司已備好2700億元特別盈餘公積因應接軌。

國泰金總經理李長庚今天也法說會中舉例解釋，他說未來接軌IFRS17，就像拿西方人的身材去訂製一件西裝給東方明星金城武穿，「從帥呆了變醜爆了」。他說遊戲規則改變，除了要依國人身材略做修改外，另一方面自己也要練身體讓自己變帥，國壽2017年開始改變商品銷售，已即早做好準備，體質仍然健全。他說「國壽一直是保險業金城武」。

法人關切IFRS 17公報上路衝擊，國壽執行副總林昭廷也親自在法說會上為與會者「上課」，強調IFRS 17並非外界所稱「大魔王」，只是外界不夠了解。林昭廷說，IFRS 17是繼資產後進一步將負債採公允價值評估（Mark to Market，但接軌後是改變負債衡量方式，並不會影響保單全期價值。亦即利潤是不會消失，只是改變損益實現時點。

以國壽來說，利率超過4%的保單占四成，由於履約負債（FVL）高於準備金，這部分就會出現缺口；但利率低於4%的保單亦高達六成，則會出現獲利，依此高利率與低利率可視為同一群組合併計算，虧損與否取決於適用IFRS 17當日的市場貼現水準而定，因此剛接軌時的衝擊會比較大，之後保險負債利息成本反而降低。

國壽從2017年開始轉賣保障型商品，對彌平過去高利率保單的差抵很極大的貢獻度，訂出2020年保障型商品初年度保費收入（FYP）要來到200億元的目標。且國壽第1季底還有2700億元的特別盈餘公積，其中2000億元是不動產增值，都是為了接軌17號公報時所用，這些都是國壽相較別人未來有利的地方。

國壽保單

相關新聞

財富？健康？65歲以上的人最擔心這三件事

2019-05-20 16:01

台灣銀行歡慶120周年 蘇貞昌致詞勉勵

2019-05-20 16:37

尬球技！國發會亞軍技高一籌 金管會季軍

2019-05-20 11:54

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

富邦投資論壇／富邦證搭橋 助企業海外引資

2019-05-20 01:24

富邦投資論壇／孫明德 全球GDP藏三保風險

2019-05-20 01:24

富邦投資論壇／透視5G與AI 掌握產業大趨勢

2019-05-20 01:24

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

廖燦昌專訪／他，接地氣 帶人帶心

2019-05-20 01:15

高財務槓桿招攬保險 金管會擬修法處罰

2019-05-20 01:09

ATM上季交易額 衝破3兆

2019-05-20 00:40

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

民銀 搶設外幣機台

2019-05-20 00:40

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

發長債…嚐低利甜頭

2019-05-20 00:39

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

風險權數調整 不須預告

2019-05-19 23:25

熱錢躲流彈 轉進日圓、黃金

2019-05-18 23:45

匯市最前線／台幣貶勢格局 定調

2019-05-18 23:40

上海銀擬設無錫分行 先調高初期營運資金

2019-05-18 23:30

企業匯率避險 有四招

2019-05-18 00:48

熱錢匯出 台幣周貶3.39角

2019-05-18 00:43

台美利差大 銀行搶美元兩頭賺

2019-05-16 13:15

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

長期投資該怎麼配置？ 專家教你簡單看懂債券特性，掌握收益機會

2019-05-13 00:00
看更多

熱門文章

蔡總統挑富士康「12跳」說郭台銘 程天縱說出公道話

2019-05-20 14:34

貿易戰效應 電子轉單到

2019-05-20 00:46

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

四電子關鍵元件 市況大亂

2019-05-20 00:45

爸媽送房子 這2招省下千萬贈與稅

2019-05-20 15:36

報稅3招！6月再付錢也沒事 還能抽黃金、iPhone

2019-05-20 09:00

深超：與鴻海、群創是客戶關係

2019-05-20 00:49

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

熱錢大逃殺 資深匯銀：新台幣恐貶回32字頭

2019-05-20 16:21

新聞中的法律／別把中獎發票PO上網…

2019-05-19 22:52

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

逸達新藥拚授權 獲利將爆發

2019-05-19 23:51

桃園青埔房價止跌回升 機捷A18、A19地區詢問度爆表

2019-05-20 13:36

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

財富？健康？65歲以上的人最擔心這三件事

2019-05-20 16:01

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

專家觀點／陸生醫遇逆風 台廠機會浮現

2019-05-19 23:51

陸面板大廠京東方董事長王東升宣布將交棒

2019-05-20 13:23

這家台灣珍奶 稱霸澳洲、東南亞茶飲市場

2019-05-20 15:02

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

Google傳終止合作 華為台廠供應鏈慘淡

2019-05-20 17:59

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

海關沒收加熱菸 黃國昌：還沒納管憑什麼？

2019-05-20 14:11

中國若掀貨幣戰恐3大苦果 智庫：兩敗俱傷

2019-05-20 13:53

鴻海如何因應美中貿易戰 郭台銘：早布局今年獲利增加

2019-05-20 17:09

郵局等高層突撤換遭質疑 蘇貞昌：我用人唯才 不管黨派

2019-05-20 15:37

企業列報薪資支出 兩個注意

2019-05-19 22:52

兩岸金融破冰了！顧立雄：證券監理機關將重啟交流

2019-05-20 15:32

廣達射雙箭！深耕智能工廠「Q-Factory」建設

2019-05-20 14:41

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

為了繳稅賣股票？ 近六成股民說不

2019-05-20 09:23

長聖股漲 晟德Q2財報看俏

2019-05-19 23:51

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

郭台銘：鴻海今年業績成長獲利增 有足夠能力應對貿易戰

2019-05-20 17:08

阿聯酋航空推520超值優惠 與愛共行4,520元起

2019-05-20 11:08

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top