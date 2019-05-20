駁外資IFRS17報告 國壽法說會授課澄清so far so good

2019-05-20 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國際會計準則理事會（IASB）將於2022年實施IFRS17號公報，台灣則延至2025年適用。之前有外資報告直指國壽受衝擊最大，給予減碼報告，國壽股價直直落，從45.65一路跌至40元附近。今（20）日法說會國壽特別給法人「授課」，並直指IFRS17目前對國壽衝擊「So Far So Good」，強調公司已備好2700億元特別盈餘公積因應接軌。

國泰金總經理李長庚今天也法說會中舉例解釋，他說未來接軌IFRS17，就像拿西方人的身材去訂製一件西裝給東方明星金城武穿，「從帥呆了變醜爆了」。他說遊戲規則改變，除了要依國人身材略做修改外，另一方面自己也要練身體讓自己變帥，國壽2017年開始改變商品銷售，已即早做好準備，體質仍然健全。他說「國壽一直是保險業金城武」。

法人關切IFRS 17公報上路衝擊，國壽執行副總林昭廷也親自在法說會上為與會者「上課」，強調IFRS 17並非外界所稱「大魔王」，只是外界不夠了解。林昭廷說，IFRS 17是繼資產後進一步將負債採公允價值評估（Mark to Market，但接軌後是改變負債衡量方式，並不會影響保單全期價值。亦即利潤是不會消失，只是改變損益實現時點。

以國壽來說，利率超過4%的保單占四成，由於履約負債（FVL）高於準備金，這部分就會出現缺口；但利率低於4%的保單亦高達六成，則會出現獲利，依此高利率與低利率可視為同一群組合併計算，虧損與否取決於適用IFRS 17當日的市場貼現水準而定，因此剛接軌時的衝擊會比較大，之後保險負債利息成本反而降低。

國壽從2017年開始轉賣保障型商品，對彌平過去高利率保單的差抵很極大的貢獻度，訂出2020年保障型商品初年度保費收入（FYP）要來到200億元的目標。且國壽第1季底還有2700億元的特別盈餘公積，其中2000億元是不動產增值，都是為了接軌17號公報時所用，這些都是國壽相較別人未來有利的地方。