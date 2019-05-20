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因應美中貿易戰 國泰金李長庚：買台股改波段操作

2019-05-20 18:12經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金今（20）日舉行法人說明會，會後總經理李長庚被問到對美中貿易戰衝擊看法，他說，任何變動有好或不好的部份，洞徹趨勢即早採取因應措施。國壽台股投資將更靈活彈性，將提高「波段操作」比重，同時也向董事會建議自2013年以來，將二度辦理現金增資。

中美雙方各祭貿易關稅制裁，李長庚說，制裁對某些公司受直接衝擊，但有些公司亦可受惠轉單效應而得到好處。國泰投資團隊積極因應，儘量做好各種準備即早因應，他說「趨吉避兇總是要採取的動作。」希望今年還能夠持盈保泰。

去年國壽股利收到240億元，談到今年國泰人壽股利政策。國壽發言人林昭廷副總說，因為市場狀況變動較大，除了現金股息外可能還會考量資本利得，對於未實現損益及資本適足率RBC的影響，「不能賺了股息賠了價值」。所以股息今年很難說，會機動性隨市場動態調整。

李長庚補充，是保留彈性與機動，不再以股息收入為絕對標準，市場變動快速，比過去更靈活操作，在無論海外或是國內台灣股票都會增加「波段操作」的比例。選擇績優、信用評等安全標的的策略沒有改變，但波段、時點跟市場的掌握上將更有彈性。

今年第1季國壽投資在國內股票占比僅7.3%，總金額為4,340億元，投資收益率為3.5%。李長庚說，第1季有些股票提早達到預設滿足點進行獲利了結，但也進行新標的投資，不是要大幅減少股票操作，但是趨吉避兇總是要採取的動作。

至於銀行海外授信方面是否也受貿戰影響，李長庚說，直接受影響的產業也會特別留意放款，新受益的產業則想辦理增加曝險。

同時受到去年第4季市場波動太大衝擊資本，「一季呈負700億元一季又增千億元」 ，並配合金管會望股東拿錢出來強化資本的政策，李長庚說經營團隊將向董事會爭取今年辦理現金增資，是自2013年現增127億元以來第二次現增，李長庚說為了維持公司穩健經營要強化募款，反應市場變化即早做準備。但是額度尚未決定，至於是否稀釋每股獲利？李長庚說，那就儘量把獲利提高。

長庚國壽股息台股

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