美中貿易戰結果 台銀董座：台商短空台灣長多

2019-05-20 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



美中貿易戰局勢未見好轉，台灣銀行董事長呂桔誠表示，中美貿易戰變數大，台商產業也將遭受影響，但整體而言，對台商短空，對台灣長多。

台灣銀行今天慶祝120周年行慶，呂桔誠表示，台商回台投資的每1元自有資金，將帶動1至2元的融資金額，統計台商回流資金2800億元，將創造民間投資，並帶動就業機會，這是促使台灣經濟成長的重要動力。

呂桔誠說，美中貿易戰使台商供應鏈受到衝擊，但帶動台商回流，以及南向合作 ，對整體經濟發展仍有正面助益，因此美中貿易戰對整體經濟的影響是，「台商短空，台灣長多」。