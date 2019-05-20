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美中貿易戰結果 台銀董座：台商短空台灣長多

2019-05-20 16:55經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

美中貿易戰局勢未見好轉，台灣銀行董事長呂桔誠表示，中美貿易戰變數大，台商產業也將遭受影響，但整體而言，對台商短空，對台灣長多。

台灣銀行今天慶祝120周年行慶，呂桔誠表示，台商回台投資的每1元自有資金，將帶動1至2元的融資金額，統計台商回流資金2800億元，將創造民間投資，並帶動就業機會，這是促使台灣經濟成長的重要動力。

呂桔誠說，美中貿易戰使台商供應鏈受到衝擊，但帶動台商回流，以及南向合作 ，對整體經濟發展仍有正面助益，因此美中貿易戰對整體經濟的影響是，「台商短空，台灣長多」。

台商貿易戰台灣銀行

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