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台灣銀行歡慶120周年 蘇貞昌致詞勉勵

2019-05-20 16:37聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

台灣銀行今天慶祝120周年行慶，出席的行政院長蘇貞昌致詞勉勵同仁外，在頒獎給同仁時，還拉著財政部長蘇建榮和台銀董事長呂桔誠一起和得獎者及家屬合影。

台灣銀行今天慶祝120周年行慶，行政院長蘇貞昌（左三）出席勉勵，頒獎給同仁時，還...
台灣銀行今天慶祝120周年行慶，行政院長蘇貞昌（左三）出席勉勵，頒獎給同仁時，還拉著財政部長蘇建榮（左二）和台銀董事長呂桔誠（左）一起和得獎者及家屬合影。記者邱德祥／攝影
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台灣銀行財政部蘇貞昌

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