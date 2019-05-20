鼓勵保險業投入托老 金管會放寬投資不動產收益率標準

2019-05-20 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會政策鼓勵保險業投入日照中心、銀髮宅等老人照護產業，金管會主委顧立雄今天表示，涉及不動產投資部分，金管會可以來檢討放寬收益率規定。

根據金管會訂定「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」，保險業投資不動產除須即時利用外，投報率也須達一定標準，目前是2.345%。

顧立雄今天下午出席樂齡大未來論壇，會後受訪時表示，保險業投入長照相關事業，不涉及衛福部特許部分，主要有兩塊，第一是日照中心，要跟各地方政府合作，成立社區型的日照中心，這就是托老。

白天子女上班，把老人家放在社區的日照中心，最重要是土地成本，土地成本如果墊高就沒有人要設，所以只有在學校用地，閒置的學校用地若可透過地目變更方式，挪出一部分做日照中心，資金可由保險公司投入去蓋好設施，這種情況不動產利用率不是太大問題，收益率可以來討論。

至於如何降低？顧立雄說，可以比照社會住宅，在一定合理的資產配置下，收益率部分可討論。

第二是銀髮宅部分，顧立雄說，這也是屬於不動產利用，健康的老人進駐，跟醫療結合，看病不會太麻煩，打個電話車子就接過去，也可跟保險商品結合，做一些安養信託的規劃，若有部分金融資產、存款等，可結合信託，再結合保險商品，甚至實物給付等。

顧立雄說，保險業投入這兩類，都涉及不動產投資，金管會政策上鼓勵，不動產收益率可以來討論看看，因初期都有風險，像銀髮宅部分投入後，出租率如何等。

顧立雄表示，日照中心或銀髮宅都涉及土地成本，大家都希望在地，不可能蓋到很遠的地方，在地要跟地方政府合作，因地方政府要盤點學校用地，只有將土地成本壓到最低，才有一定收益率，保險業資金才願意來投資。

至於金管會檢討時程？顧立雄說，先建構這樣概念，再看他們（保險業）需求如何，確定後，修正相關辦法而己不會很慢。