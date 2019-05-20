財富？健康？65歲以上的人最擔心這三件事

2019-05-20 16:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



調查結果顯示，國內65歲以上老人對於未來最擔心的問題以「身體健康」比率最高。圖為長者在公園內運動。 報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook

金管會主委顧立雄今（20）日下午表示，因應人口老化，金管會持續推動各項措施，鼓勵金融業發展高齡化商品外，也針對年長者購買金融商品，較容易受到詐騙或不當勸誘的情形，強化對年長者的理財宣導，同時要求金融機構落實公平待客原則，提升對年長者的保護。

顧立雄下午出席「樂齡大未來」論壇致詞指出，我國因少子化等因素，已在去年進入高齡社會，依據國發會推估，預計將在2026年邁入超高齡社會；金融政策與高齡化社會看似沒有交集，但實則有密不可分的關係。

根據調查結果顯示，國內65歲以上老人對於未來最擔心的問題以「身體健康」比率最高，其次是「經濟來源」，再來是生病時的「照顧問題」，顯然健康與經濟是目前老人最重要的需求，而年長者健康與經濟的保障，可透過更完善的金融服務來強化。

因此，金管會已透過法規鬆綁、評鑑機制及獎勵措施等多面向，鼓勵金融機構調整資源配置，開發提供符合高齡者需求的金融商品及服務，並可結合醫療、安養等服務機構的資源，提供高齡者老年生活所需資金及安養照護服務。

銀行方面，主要有「以房養老」及「安養信託」政策。到今年3月底，已有13家銀行開辦以房養老，核貸件數為3,362件，核貸額度約184億元，件數及金額較往年都持續成長。

據信託公會統計至去年底，國人安養信託所累積的信託財產金額已超過170億元、受益人人數超過1萬8,384人，較前年底成長36%。

保險方面，為讓所有民眾都能有基本壽險保障，金管會已在前年2月開放「小額終老保險」上市，截至今年3月底止，總保費收入已達68.2億元，有效契約件數為44.6萬張。

近期應民眾需求，自今年下半年起，小額終老保險最高保額將由30萬元提高至50萬元，且已買過小額終老保險的民眾，也可加買提高保額至50萬元，不再受一生一張的限制。

台灣過去是「儲蓄養老」，未來應要建立「保險養老」的觀念，在中壯年就即早規劃退休資金或長照費用，以因應退休生活所需。因此，金管會除已開放保單活化、年金險及長照險等商品外，將持續檢視修正現行法令規定，以利保險業者開發創新商品，鼓勵保險業者銷售或創新高齡化保險商品。

證券業務部分，金管會推動由集保公司建構一個鼓勵全民為退休預做準備的定期定額投資實驗平台，這個「全民退休自主投資實驗專案」已在今年4月啟動，希望年輕人能培養未雨綢繆意識，及早養成長期投資的習慣，儲備資金以因應未來退休生活。

為因應人口老化，金管會除將持續推動各項措施，鼓勵金融機構發展高齡化商品與服務，讓年長者有更多選擇以安享退休生活，也同時針對年長者購買金融商品，較容易受到詐騙或不當勸誘的情形，強化對年長者的理財宣導，同時要求金融機構落實公平待客原則，來提升對年長者的保護。