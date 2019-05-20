兩岸金融破冰了！顧立雄：證券監理機關將重啟交流

2019-05-20 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（20）日表示，上周他出席國際證券管理機構組織（IOSCO）年會，與大陸證監會副主席方星海碰面時，對方主動提議兩岸監理機關應建立交流機制，顧立雄表示，兩岸證券監理機關恢復交流，可從局長層級開始。

顧立雄今天下午出席樂齡大未來論壇，會外受訪時表示，上周他到澳洲雪梨參加IOSCO年會時，與方星海談蠻久的，合計一個半小時，在船上聊，「他蠻健談的，我也是」。

顧立雄說，除純聊天外，因兩岸證券市場很多交集，我們很多上櫃公司在那有子公司運作，甚至掛牌；他們那邊有些公司在那已掛牌的，母公司、其他關係企業在我們這邊，雙方有很多監理資訊交換的需求，都有體認，我們希望他們協助，他們也希望我協助。

第二，整個市場運作的互相觀摩，方星海有提到1995年、97年，他在世銀時都來過台灣，大陸市場特色就是市場規模很大，像資產50萬元以上就好幾百萬人，市場規模夠大，但相對市場仍有很多可以交流的地方，如資訊充分揭露、財報、國際接軌等，他希望有個交流的機制。

至於何種交流機制？顧立雄說，是方星海主動提出希望兩岸有交流機制，監理資訊交換、相互市場觀摩學習，他認為都有需要。

至於如何啟動交流？顧立雄說，方星海回去會研議一下，而且還要問國台辦；「我的回應很務實，在現階段兩岸氛圍下，仍從工作層級先著手，可能會是比較務實的方式。」

顧立雄表示，目前工作層級真正有比較定期交流的是銀行局，保險因需求不大，證券則沒有，銀行部分雙方有這多有監理上需求，金檢訊息交換等，也是在工作層級。

他認為，兩岸證券監理可以先從局長層級開始，討論如何做起。目前兩岸證券監理局長層級碰面，只有在國際會議場合碰面。

顧立雄說，我們要開始「恢復兩岸證券監理層級的交流」，他個人認為從局長層級，大家來交流，如第一個層面兩岸監理資訊的交換很重要，我們經常需要跟他們要資訊，像大同案等，希望能建立快速回應的窗口，我們過去可以馬上拿到，務實一點，兩岸監理資訊交換很重要，我們證交所、證期局跟他們交易所、監理機關間，先建立對口單位，有迅速回應比較重要。

第二個層面是兩岸市場的觀摩學習，由主管機關證期局或證交所來談一些政策性討論的議題。