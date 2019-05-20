親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

新台幣開盤 貶值2.3分

2019-05-20 09:21經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以31.320元兌1美元，貶值2.3分開出，新台幣上周五以31.297元兌1美元，重貶1.32角作收，周一上午開盤直接跳空跌破31.300元價位。

新台幣

相關新聞

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

富邦投資論壇／富邦證搭橋 助企業海外引資

2019-05-20 01:24

富邦投資論壇／孫明德 全球GDP藏三保風險

2019-05-20 01:24

富邦投資論壇／透視5G與AI 掌握產業大趨勢

2019-05-20 01:24

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

廖燦昌專訪／他，接地氣 帶人帶心

2019-05-20 01:15

高財務槓桿招攬保險 金管會擬修法處罰

2019-05-20 01:09

ATM上季交易額 衝破3兆

2019-05-20 00:40

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40

民銀 搶設外幣機台

2019-05-20 00:40

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

發長債…嚐低利甜頭

2019-05-20 00:39

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

風險權數調整 不須預告

2019-05-19 23:25

熱錢躲流彈 轉進日圓、黃金

2019-05-18 23:45

匯市最前線／台幣貶勢格局 定調

2019-05-18 23:40

上海銀擬設無錫分行 先調高初期營運資金

2019-05-18 23:30

企業匯率避險 有四招

2019-05-18 00:48

熱錢匯出 台幣周貶3.39角

2019-05-18 00:43

台美利差大 銀行搶美元兩頭賺

2019-05-16 13:15

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

長期投資該怎麼配置？ 專家教你簡單看懂債券特性，掌握收益機會

2019-05-13 00:00
看更多

熱門文章

貿易戰效應 電子轉單到

2019-05-20 00:46

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

航空界老兵林寶水 不畏罵名拼化解罷工危機

2019-05-19 11:00

四電子關鍵元件 市況大亂

2019-05-20 00:45

林寶水站上火線 擦亮長榮招牌

2019-05-19 14:58

華新麗華十年磨一劍 南京5.14萬坪商場喜迎開幕

2019-05-19 10:41

深超：與鴻海、群創是客戶關係

2019-05-20 00:49

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

報稅3招！6月再付錢也沒事 還能抽黃金、iPhone

2019-05-20 09:00

美中貿易戰 學者：上半年外銷訂單能見度不佳

2019-05-19 12:31

逸達新藥拚授權 獲利將爆發

2019-05-19 23:51

許大進父子齊心 打造泰金王國

2019-05-19 15:01

鈺太董座 邱景宏的 MEMS人生

2019-05-19 14:51

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

有線電視跨區授權爭議延燒 代理商揚言6月斷訊

2019-05-19 15:40

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

長聖股漲 晟德Q2財報看俏

2019-05-19 23:51

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

企業列報薪資支出 兩個注意

2019-05-19 22:52

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

新聞中的法律／別把中獎發票PO上網…

2019-05-19 22:52

專家觀點／陸生醫遇逆風 台廠機會浮現

2019-05-19 23:51

ATM上季交易額 衝破3兆

2019-05-20 00:40

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

富邦投資論壇／孫明德 全球GDP藏三保風險

2019-05-20 01:24

大師論壇／羅瑋：內生性理論 前瞻思維

2019-05-20 00:23

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40

先小後大 逸達開發策略奏效

2019-05-19 23:46

企業生日快樂／瑞智突破專利障礙 賺全世界的錢

2019-05-20 01:06

2019浴佛感恩季暨黃登貴慈善書畫藝術特展 台中開展

2019-05-19 21:38

廖燦昌專訪／他，接地氣 帶人帶心

2019-05-20 01:15

工研院助攻 無形資產評價與融資6月成真

2019-05-19 10:01

富邦投資論壇／透視5G與AI 掌握產業大趨勢

2019-05-20 01:24

高財務槓桿招攬保險 金管會擬修法處罰

2019-05-20 01:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top