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美中貿易談判逼出大陸金融開放 高層：在地化仍是關鍵

2019-05-18 20:51聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

在美中談判壓力下，國銀看好中國大陸在中美貿易談判下將進一步開放金融市場。 本報系...
在美中談判壓力下，國銀看好中國大陸在中美貿易談判下將進一步開放金融市場。 本報系資料照
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美中貿易戰牽動國際經濟局勢，在美中談判壓力下，大陸銀保監會也宣布銀行業、保險業擴大開放，近期擬推出十二條對外開放新措施，放寬多項市場准入門檻與營業項目，國銀未來登陸機會及空間更大。國銀高層表示，開放是好事，但能否在地化仍是關鍵，「會吃可能會很補，不會吃可能會有毒。」

看好中國大陸在中美貿易談判下將進一步開放金融市場，上海商銀今天召開常董會，通過申設中的大陸無錫分行初期營運資金從2億元人民幣調整為3億元人民幣，以因應未來業務發展的需求，率先對中國大陸金融業市場即將開放，作出反應。

據中國銀保監會釋出的文件顯示，12條新政策措施當中，包括取消外資來華設立外資法人銀行、入股信託公司、經營保險經紀公司等總資產上億美元的要求；放寬中外資投資設立消費金融公司准入政策；取消外資銀行開辦人民幣業務審批等，還有多條措施強調內外資一致原則。

國銀高層指出，國銀發展海外業務，重點是能不能在地化，能不能吸引當地的客戶，吸收當地存款，否則效果不大。中國大陸金融市場更開放當然是好事，銀行業可以進行研究，看看未來怎麼做，有沒有機會在地化。

從各方條件來看，中國市場我們可能比較有機會，但要看與對方關係好不好。中國市場很大，會吃可能會很補，不會吃可能有毒，要看有沒有這個本事去發展。

外資人民幣貿易戰

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