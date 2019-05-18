人老心不老、棒球魂再燃燒 兆豐董總親自開球嗨翻全場

2019-05-18 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



兆豐銀行棒球主題日今（18）日在天母棒球場熱鬧展開，該行董座張兆順、總座蔡永義親自擔任統一獅對戰Lamigo的開球嘉賓。據悉，「統一7-ELEVEn獅聯名卡」發行至今兩個月，已發行12,000張。而兆豐銀目前總發卡量達81萬張，快接近年度目標82萬張。

兆豐銀表示，今年3月中不僅宣布提供統一獅四年4,200萬元的高額贊助，雙方更連袂推出終極職棒聯名卡「統一7-ELEVEn獅聯名卡」，今日為了相挺聯名卡夥伴統一獅，張兆順與蔡永義不僅在周末特地現身天母棒球場力挺，兩人更同時上場擔任投手與打者。

年約70歲的張兆順平時都有運動好習慣，年輕時期更會抽時間去投球場練投球，但他坦言，自2000年後就沒有再碰過球，心中棒球魂還在，且支持國球的活動一定要持續下去。

對於兆豐發行「統一7-ELEVEn獅聯名卡」，張兆順樂觀其成，他說，兆豐銀衝刺消金，也冀盼透過這張卡片的發行，讓擁有百年基業的兆豐銀行得以成功與年輕族群接軌。據了解，「統一7-ELEVEn獅聯名卡」發行至今兩個月，已發行12,000張。

據統計，目前該行總發卡量81萬張，已快接近年度目標82萬張。過去辦卡者都會通過分行進件，但因應數位化時代，許多申辦者都是透過網路直接進件，占比約五成。

張兆順表示，兆豐銀行文教基金會為支持運動活動，都會針對部分運動項目提供贊助，總贊助金額每年都超過1,000萬元，運動項目包括：射箭、基礎棒球等。