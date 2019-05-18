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上海商銀調高無錫分行資本金至人民幣3億元

2019-05-18 17:10聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

上海商銀今天召開常董會，通過赴大陸地區設立無錫分行的初期營運資金，從2億元人民幣調整為人民幣3億元。上海商銀表示，去年8月金管會同意上海商銀登陸設立無錫分行，看好中國大陸在中美貿易談判下將進一步開放金融市場，因此調高資本金，以因應未來業務發展的需求。

上海商銀董事會104年通過申設大陸無錫分行，去年向金管會送件，金管會在8月同意，為金管會首次同意國銀可依「海外子行在OECD已有據點」為由登陸申設據點。

上海商銀旗下的香港子行，在大陸有上海分行、深圳分行及上海自貿區子行3個據點。此次申設無錫分行，是上海商銀首次直接申設，目前尚無國銀至無錫設立據點。

上海商銀表示，迄今投審會核准赴大陸地區投資總額為2千925萬美元，加計本次提高資本金後，總投資金額為4千347萬美元；迄今實際赴大陸地區投資總額為2千236萬美元。投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額的比率為21.14%。

上海商銀公告，最近三年（105年至107年）度認列投資大陸損益金額為新台幣297804千元、249370千元及698097千元。最近三年度獲利匯回金額93925千元、98776千元、186227千元。

上海商銀金管會

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