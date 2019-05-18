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看好中國市場開放 上海商銀無錫分行資本金至人民幣3億

2019-05-18 17:09經濟日報 記者林子桓╱即時報導

看好美中貿易戰，大陸地區會藉此開放市場，上海商銀今（18）日常董會通過，赴大陸地區設立無錫分行，初期營運資金調整為人民幣3億元（等值美元4,347.8萬元）。

據悉，董事會於2015年通過，將赴無錫設立分行，於2018年6月送件至金管會提交申請，並於當年8月通過金管會核准，當時營運資金約人民幣2億元，此次調升資本金，主因看好美中貿易戰因素，大陸會開放市場。

目前外資銀行登陸都有諸多限制，其中一項就是，外資銀行登陸後滿一年，才能申請承作人民幣業務，但在美中貿易戰磋商同時，大陸政府正研擬外資銀行開業後即可承辦人民幣業務。

這項開放對於外資銀行來講，是很大的放寬政策，上海商銀認為，若真放寬後，營運初期，能承作的業務也就更多，因此調高設立無錫分行的資本金。

至今為止尚未有國銀赴無錫地區設立分行，但當地也屬台商聚集地，上海商銀設立海外據點的初衷，即是「台商走到哪，上海商銀就服務到哪」，因此未來也將鎖定服務當地的台商，而且當地並無國銀於當地設立分行，可提供當地台商金融需求且與本國銀行同業區隔。

據了解，這項案子也是金管會首次同意國銀可依「海外子行在OECD已有據點」為由登陸申設據點。

據統計，目前上海商銀在大陸的分行，都是香港子行設立的分行，分別在上海、深圳各有一家分行，而上海自貿區也有設立一支行。

也就是說，此次若順利通過當地主管機關核准，不僅成為首家於無錫設立分行的國銀，也是上海商銀首家登陸的分行。

上海商銀台商人民幣

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