權證講座壓軸場／權證投資 郭哲榮答客問

2019-05-18 01:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ／台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook 經濟日報第九屆「權民搶百萬」活動的重頭大戲─「權證講座」，最後一場（第四場）將於5月25日回師台北舉行，將邀請財經名人賴憲政、知名分析師郭哲榮、權證達人藍偉誠等，與現場投資人分享相關投資訣竅，歡迎投資人報名參加。

「權民搶百萬」自去年9月起第九屆活動啟動以來，受到市場高度矚目。其中階段重頭大戲「權證講座」，台北、台中場均圓滿結束並獲熱烈迴響、高雄場將於今日登場，最後一場講座訂於5月25日下午2時、假集思交通部國際會議中心三樓國際會議廳（台北市中正區杭州南路一段24號）舉行。

講座當日，將邀請財經名人賴憲政、知名分析師郭哲榮、權證達人藍偉誠等，與現場投資人分享包括「權證操作策略：無風休起浪，有風才出航」、「川普的喜怒哀樂：對台股下半年的影響」、及「權證操作策略：知己知彼百戰百勝」等三大議題。

其中郭哲榮曾多次參加經濟日報台股擂台競賽並獲得季冠軍，去年第2季，他更創下了單季投報率高達95%的驚人賽事紀錄。此次台北場講座中，他將深入剖析全球政經局勢對台股的影響。

郭哲榮說，美中貿易戰愈打愈凶，對台灣是利大於弊還是弊大於利？貿易戰會持續多久？接下來的3,000億美元中國商品，川普是課稅還是不課稅？對科技業有什麼衝擊？對下半年的台股有什麼影響？能否用權證來以小博大甚至從中獲利？這些投資人關心的問題，將在此次台北場講座中一一解答。

只要報名台北場權證講座，並搶答Q&A的權證投資人（有獎徵答活動），便可獲得價值1,000元的統一超商禮券，總計共15名幸運得主，歡迎投資人踴躍參與。有關經濟日報相關的權證活動，投資人除可參閱官網外（同報名網址），也可透過手機或手持式裝置掃描QR Code（如附圖）掌握相關訊息。