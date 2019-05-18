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協助企業強化風控 產險雙雄主動出擊

2019-05-18 01:24經濟日報 記者陳怡慈╱台北報導

為協助企業強化風險管理，產險雙雄富邦、國泰競相舉辦研討會，不約而同瞄準資訊安全、天災風險等企業界關心議題，主動出擊，以提高與企業戶的黏著度。

國泰產險資深副總經理許嘉元昨(17)日表示，數位時代產業發展趨勢朝向全球化布局，區塊鏈、大數據、雲端服務應用、物聯網、智聯網、智慧工廠…等無一不與網路技術緊密結合，雖然可以為企業創造許多新的商機及利益，卻也潛藏未知的網路攻擊、網路勒索及資料外洩…等資安風險。

一般企業對於常見之財產風險、責任風險、信用風險等或許已有一定程度之風險意識與保險安排，然對資安新興風險卻可能比較不熟悉或容易被忽略，一旦發生資安事件，卻可能對企業經營造成嚴重衝擊。

國泰產險昨日舉辦資安風險研討會，提供企業客戶全方位的資安風險管理思維與服務。會中邀請資誠企管顧問、國際再保人、國內知名資安專業廠商以及保險公證人，介紹新型態資安風險威脅及資安事件發生時的處理程序與後續理賠流程，同時說明企業如何因應本身需求，規劃妥適的保險條件，以有效提升資安防禦水準並轉移風險。

富邦產險前(16)日也舉辦製造業風險管理研討會，議題包括資訊安全、天災風險對高科技產業的衝擊案例與省思...等，吸引上百位竹科大廠的風險管理及廠務高階主管熱情參與。

富邦產險資深副總林金穗表示，富邦產險因應企業風險管理的發展趨勢及客戶需求，積極引進國際損害防阻新技術，並透過保險機制蒐集分析國內外重大事故案例。

林金穗說，舉辦企業風險管理研討會旨在與核心客戶共同分享研究成果，將保險從傳統的理賠服務，延伸到事前的損失預防服務，善盡保險公司的企業社會責任。

資安保險產險

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