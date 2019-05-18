彰銀創投 強攻企金客戶

2019-05-18 01:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



彰化銀行轉投資的全資創投子公司日前舉行揭牌暨開業典禮，公股獨立銀行除了彰銀以外，台企銀早在去年10月時就已設立，目的均是希望積極協助國內中小企業取得發展所需資金。

彰銀表示，營運初期，將以廣大彰銀企金客戶為基礎，聚焦物聯網、智慧機械、綠能科技、生技醫藥、國防、新農業、循環經濟及文創等產業，期望能扶植具有競爭力的新創企業，與其攜手並進，共創佳績。

彰銀創投董座則由彰銀副總經理王洪綱出任，他於該行服務多年，且資歷完整，過去曾參與海外分行籌設，並擔任過大型分行、國內營運處、授信管理處及商品策劃處等重要主管職務，具有公司營運、財務規劃及授信業務等專業經驗。

中小企業、微型企業以及5+2創新產業放款，是總統蔡英文上任以來，積極推動的政策，而銀行業出現投資設立創投子公司浪潮，主要是金管會2017年放寬銀行對創業投資事業的持股比率上限，從5%提高至100%。

銀行主管表示，早期獨立銀行若有瞄準的產業，常受到創投持股比率的上限，無法投資，開放後則可以從中投資優質公司標的。

至於該如何尋找適合標的，銀行主管說，公股銀行普遍具有企金優勢，加上配合政府政策，因此，若銀行企金端有優質客戶，即可引薦創投子公司，列為未來投資標的選項。