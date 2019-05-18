股匯雙殺 外資掀撤退潮 台幣貶至兩年新低

台幣兌美元匯率昨受台股大跌近百點衝擊，爆量重挫一點三二角。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰重啟戰局，衝擊全球金融市場，台股出現外資撤退潮，連三個交易日均賣超台股逾台幣百億元，昨再上演「股匯雙殺」戲碼，台幣兌美元匯率受台股大跌近百點衝擊，爆量重挫一點三二角，收三十一點二九七元兌一美元續創逾二年新低。

台股昨下挫逾九十點，失守一萬○四百點整數關卡更摜破年線，匯銀主管估計，本周外資匯出約十七到二十億美元，換算近五百到六百億新台幣，讓新台幣匯率本周重貶三點三九角，一舉貶破三十一元大關，周貶幅高達百分之一點○八。

新台幣匯率連兩日走貶，加上即將進入台股現金股利發放季節，帶動部分持有美元部位投資人蠢動，想趁美元走高之際，出脫手中美元資產，並趁台股走低，逢低布局高殖利率股。對此，國銀主管呼籲投資人稍安勿躁、靜觀其變，「美元應還有升勢可期。」

匯銀主管指出，新台幣雖然貶至逾兩年新低，但周貶幅還未追上鄰近的亞幣、例如人民幣，與出口商趁勢拋匯有關。但假設美中貿易戰持續加劇，出口商拋匯價位將可能愈走愈低。

此外，隨著美中貿易爭端快速升級，市場對人民幣兌美元匯率會否「破七」的憂慮升溫，大陸兩名權威人士表示，因為擁有豐富的政策儲備工具，中國人民銀行（大陸央行）近期不會讓人民幣匯率「破七」。

路透報導，權威人士指出，人民幣「破七」表面對大陸有利，可減少美國加稅的影響，但對人民幣信心的影響是負面的，可能引發資金外流。