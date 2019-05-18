親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華郵政爆爭議
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

股匯雙殺 外資掀撤退潮 台幣貶至兩年新低

2019-05-18 00:18聯合報 記者楊筱筠林宸誼／綜合報導

台幣兌美元匯率昨受台股大跌近百點衝擊，爆量重挫一點三二角。 圖／聯合報系資料照片
台幣兌美元匯率昨受台股大跌近百點衝擊，爆量重挫一點三二角。 圖／聯合報系資料照片
分享
美中貿易戰重啟戰局，衝擊全球金融市場，台股出現外資撤退潮，連三個交易日均賣超台股逾台幣百億元，昨再上演「股匯雙殺」戲碼，台幣兌美元匯率受台股大跌近百點衝擊，爆量重挫一點三二角，收三十一點二九七元兌一美元續創逾二年新低。

台股昨下挫逾九十點，失守一萬○四百點整數關卡更摜破年線，匯銀主管估計，本周外資匯出約十七到二十億美元，換算近五百到六百億新台幣，讓新台幣匯率本周重貶三點三九角，一舉貶破三十一元大關，周貶幅高達百分之一點○八。

新台幣匯率連兩日走貶，加上即將進入台股現金股利發放季節，帶動部分持有美元部位投資人蠢動，想趁美元走高之際，出脫手中美元資產，並趁台股走低，逢低布局高殖利率股。對此，國銀主管呼籲投資人稍安勿躁、靜觀其變，「美元應還有升勢可期。」

匯銀主管指出，新台幣雖然貶至逾兩年新低，但周貶幅還未追上鄰近的亞幣、例如人民幣，與出口商趁勢拋匯有關。但假設美中貿易戰持續加劇，出口商拋匯價位將可能愈走愈低。

此外，隨著美中貿易爭端快速升級，市場對人民幣兌美元匯率會否「破七」的憂慮升溫，大陸兩名權威人士表示，因為擁有豐富的政策儲備工具，中國人民銀行（大陸央行）近期不會讓人民幣匯率「破七」。

路透報導，權威人士指出，人民幣「破七」表面對大陸有利，可減少美國加稅的影響，但對人民幣信心的影響是負面的，可能引發資金外流。

台股人民幣外資台幣匯率匯價

相關新聞

財部派任機構董監 資格放寬

2019-05-17 23:26

企業匯率避險 有四招

2019-05-18 00:48

熱錢匯出 台幣周貶3.39角

2019-05-18 00:43

寶佳籲台新、永豐金增加董事

2019-05-17 23:28

權證講座壓軸場／權證投資 郭哲榮答客問

2019-05-18 01:29

協助企業強化風控 產險雙雄主動出擊

2019-05-18 01:24

彰銀創投 強攻企金客戶

2019-05-18 01:22

ETF連結基金 申購更方便

2019-05-17 23:24

Ubike公共自行車傷害險 投保人次僅4%

2019-05-17 18:19

外資信心鬆動 新台幣重貶1.32角收31.297元

2019-05-17 16:49

特定交通事故保險 保障更多

2019-05-17 14:17

信心難聚 台幣匯率午盤重挫1.07角續創逾二年新低

2019-05-17 13:16

台銀因應風險股市減碼30億元 未來將伺機分批進場

2019-05-17 04:29

永豐銀企金服務 「獎」不停

2019-05-17 01:39

FinTech未引發裁員潮 金融業免提特別盈餘公積

2019-05-17 01:39

IOSCO年會／顧立雄、方星海 互動融洽

2019-05-17 01:39

台彩 端午重磅加碼5億元

2019-05-17 01:39

台銀房地放款 拚三個千億

2019-05-17 01:39

台銀挺台商…前三年祭1.49%低利

2019-05-17 01:39

外資出走 台幣貶到二年新低

2019-05-17 00:34

顧立雄赴IOSCO會議 兩岸證監未破冰

2019-05-17 00:02

台美利差大 銀行搶美元兩頭賺

2019-05-16 13:15

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

長期投資該怎麼配置？ 專家教你簡單看懂債券特性，掌握收益機會

2019-05-13 00:00
看更多

熱門文章

下月電費每戶平均貴440元…用這4招賺回來！

2019-05-17 09:00

英國雨靴品牌HUNTER宣布 將暫時離開台灣

2019-05-17 11:33

小英台南宣布好消息 今年經濟成長會是「四小龍之首」

2019-05-17 12:47

信心難聚 台幣匯率午盤重挫1.07角續創逾二年新低

2019-05-17 13:16

狂虧21億元鋼廠逆轉成連賺三年 鐵娘子夠威

2019-05-17 10:22

美國祭禁令 台積電：初估後繼續出貨華為

2019-05-17 19:23

新台幣重貶1.32角 收31.297元

2019-05-17 16:15

台銀因應風險股市減碼30億元 未來將伺機分批進場

2019-05-17 04:29

英特爾重登半導體龍頭 台積電居第3

2019-05-17 10:49

同婚專法三讀 所得稅法無須修法、明年報稅即可適用

2019-05-17 16:49

夏普新一屆董事候選人名單 劉揚偉退出

2019-05-17 20:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top