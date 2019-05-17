國內首創遺囑產生器來了 律師自費寫App只為「利他」

2019-05-17 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



近年來，許多國人都已知道預立遺囑的好處，但因遺囑牽涉很多法令，所以民眾往往怯步，就算自己寫了，也不知道自己寫的遺囑是否完整有效。

找律師寫遺囑，除需支付高額律師費用外，還必須花時間專程去辦理，再加上民眾普遍抱著我應該不會那麼快的心理，對於預立遺囑這件事，往往一拖再拖。但天有不測風雲，有時因突然意外或急症來不及寫，都會讓想交代的事來不及交代。

777遺囑網站長劉韋德律師說，大家經常在媒體上看到遺產爭奪案例，沒有交代清楚的遺產，有時就像一把利刃，殘忍的將兄弟姊妹間的感情切開，這是很遺憾的事情。

劉韋德說，他以前在台北市政府和士林區公所擔任民眾法律諮詢律師時，發現遺產糾紛諮詢的比率很高，多因被繼承人沒有交代清楚，當時就經常指導民眾寫遺囑，甚至免費代擬遺囑，但這樣僅能幫助個案，因此一直希望能有更好的方法，能更方便、更廣泛地協助別人預立遺囑。

有一次，他看到法務部民法繼承篇最新修正草案第1189條第3項規定，「遺囑除自書遺囑外，得以利用電腦或自動化機器製作之書面代之」，其中提到的「自動化機器」，讓劉韋德想到可設計一個App來達成，花了一年多時間開發設計及近百萬的費用，最終完成這個App，並取名為777遺囑產生器。

為何要稱777？劉韋德笑著說，曾在新聞上看到香港影視大亨邵逸夫預立遺囑，所以777億的遺產完全無紛爭，所以就聯想到用777來作為遺囑產生器的名稱，讓民眾更容易留下印象。

劉韋德說，777遺囑產生器是國內首創，包含三個單元及13種實務上常見的遺囑內容，使用者可以在遺囑產生器的輔助下編輯遺囑，複雜的部分還有說明和舉例。

使用者只要依據流程逐一填入自己的意思，最後再依遺囑種類製作實體遺囑，就可以輕易完成一份具有法律效力的遺囑了。

為何要花費這麼多錢和精神來設計開發這個App呢？劉韋德的答案是「利他」。

他認為，每個人在世的時間都很短，若能利用自己有限的生命，創造一個可以永續增進服務別人的東西，不管是一種發明發現，編一首好歌好詩、寫一篇好文章，都可以讓這個社會更好，而在資訊時代，一個好的App，能讓大家更方便預立遺囑，讓世界多點歡樂，少一點糾紛，那就值得了。

777遺囑產生器下載點

ios https://itunes.apple.com/tw/app/id1437699746

android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.januarytc.willapp