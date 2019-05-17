群益證「股票便利金」股票借款 5分鐘撥款

2019-05-17 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



5月報稅季開跑，投資人難免出現資金周轉不靈狀況，產生短期資金缺口。群益金鼎證券推出借貸好幫手「股票便利金」服務，有資金需求不必求人，拿起手機隨借隨貸，幫助客戶靈活運用手中資產，掌握投資契機累積財富。

廣受大眾信賴與肯定的「股票便利金」採群益GO+線上服務申辦，24小時免臨櫃，手機即可申辦，將庫存股票作擔保品，申請後5分鐘完成撥款，借貸金額1萬元起至200萬元以上，以日計息免綁約，還股或還現可自由選擇，還款期限最長延至18個月，期間仍可賺取股息報酬。

群益金鼎證券總經理賈中道表示，推出「股票便利金」是希望每一位群益客戶都能有效運用手中股票，不僅滿足短期資金需求，也能看準行情於股市再融資、基金再加碼，甚至替自己買車買房、出國旅遊等，做最適當資產靈活運用。有別傳統臨櫃辦理，「股票便利金」24小時全天線上申辦，提供客戶簡單、便利、高效率的借貸服務，成為忙碌現代人數位理財好幫手，共創市場多贏契機。

群益在台深耕逾30年，致力滿足大眾因應數位化來臨所需更便捷的理財方案，以超越客戶期望高價值金融服務再創高峰。借貸好幫手「股票便利金」採群益GO+線上服務申辦，24小時免臨櫃、輕鬆填、馬上開，提供客製化行動理財，持續打造更優質的投資環境，幫助客戶實現理財目標。