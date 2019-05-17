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台銀因應風險股市減碼30億元 未來將伺機分批進場

2019-05-17 04:29聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美中貿易戰升溫，金融市場不確定性大增，台銀去年底投資台股的持股部位還有約100億元，但因應股市風險升高，已陸續獲利了結，減持出場，目前持股部位已降至約70億元，減少約30億元。近期台股修正，台銀總經理邱月琴表示，將伺機挑選好公司，分批進場。

為持續營造有利經濟金融研究環境，協助台灣培育財經研究人才，台銀董事長呂桔誠2017年起帶領同仁舉辦「臺灣銀行經濟金融論文獎」，鼓勵青年學子以畢業之博碩士學位論文報名參賽，迄今已邁入第3年。

台銀昨天舉行經濟金融論文獎2019頒獎典禮，並宣布2019台灣銀行經濟金融論文獎徵稿活動起跑，歡迎碩博士生以經濟金融為主題文報名參賽，單項獎金最高10萬元，總獎金66萬元。

因應美中貿易戰的衝擊，呂桔誠表示，台灣雖然受影響，但維持「Slowly but moving」的看法，今年經濟會持續成長，只是比較緩慢，因為台商持續回台投資，帶動民間投資成長，對台灣經濟成長率有正面幫助。

根據過去經驗與模型分析，如果台商回台投資以自有資金1塊投資，還會有1塊～2塊是融資投資，會帶動銀行業務成長。台銀配合行政院台商回台方案，3月起推出台商回台融資優惠專案，前3年的利率是1.49%，之後的利率是1.79%，不到2個月已放款約70億元。

呂桔誠表示，台商回台投資要提計畫書，從規劃到生產需要一段時間，有信心可以達成台商回台投資專案放款金額1000億元的目標。

另外，台銀辦理「築巢優利貸」公教人員房貸成績不錯，5月底預計達到250億元。邱月琴表示，自住的需求仍然存在，尤其中南部的房市價量俱增。工業用地方面，則因台商返台投資而需求強勁，價格、租金都上漲不少。

台灣銀行董事長呂桔誠主持「臺灣銀行經濟金融論文獎2019頒獎典禮」。圖／台銀提供
台灣銀行董事長呂桔誠主持「臺灣銀行經濟金融論文獎2019頒獎典禮」。圖／台銀提供
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