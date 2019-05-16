富邦華一銀行獲准籌建信用卡業務 台資銀行頭香

2019-05-16 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



富邦華一銀行獲中國銀行保險監督管理委員會上海監管局批准籌建信用卡業務，成為第一家可建立信用卡業務的台資銀行。富邦華一銀行表示，未來將針對大陸台籍客戶及台商企業打造符合多樣化需求的信用卡，積極發展富邦華一銀行的零售銀行業務。

富邦華一銀行為富邦金控旗下100%全資子公司，為富邦深耕大陸市場的重要金融服務平台，是大陸最大的台資銀行，目前已開設26個營業據點。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦華一銀行目前仍是大陸唯一全牌照運營的台資銀行，取得核准籌建信用卡業務後，對完善產品體系，全面提升零售銀行業務，發展綜合服務能力，具有關鍵性的指標意義。發展信用卡業務，可有效提升富邦華一銀行對大陸台籍客戶的服務覆蓋率。

富邦華一銀行表示，對於眾多在大陸發展的台籍客戶及台商企業來說，擁有便捷靈活安全的金融支付工具是生活金融中非常重要的一環。

富邦華一銀行指出，富邦華一銀行的信用卡將面向所有大陸境內客戶發行，未來將針對大陸台籍客戶及台商企業的多元化需求，打造及發行信用卡，解決客戶痛點，支持大陸台籍客戶及台商企業在工作、生活、娛樂、購物、教育等多方面的金融支付需求。

富邦華一銀行表示，未來將依規定展開信用卡業務的籌備落地工作，積極探索與網路平台及優質企業的創新合作模式，利用合作夥伴的消費場景與客戶資源，開展聯合運營、場景營銷，形成差異化競爭優勢，推動信用卡業務的發展。