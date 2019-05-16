顧立雄赴澳參加IOSCO會議 兩岸證監碰面但無正式會談

2019-05-16 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金管會主委顧立雄於2019年5月15日拜會IOSCO 年會主辦機關-澳洲證券與投資監管委員會(Australian Securities and Investments Commission；ASIC)。圖／金管會提供 分享 facebook 金管會主委顧立雄上周六與證期局長王詠心，率領交易所、櫃買、期交所、集保、投保中心，參加今年在澳洲雪梨舉辦的IOSCO（國際證券管理機關組織）年會，並與美、英等國證券主管機關首長進行雙邊會談，但仍與對岸代表無正式互動，兩岸金融監理機關往來持續凍結中。

外界期待兩岸金融監理機構關係能破冰，此次中國大陸是由證監會副主席方星海率團參加IOSCO。證期局副局長張振山說，顧立雄在正式晚宴中，有和方星海做交談，雙方就資本市場發展、監理和雙方合作往來做禮貌性討論，互動融洽，但沒有談及進一步合作交流的時程或計畫，也沒有趁與會期間安排雙邊會談。

張振山表示，顧立雄此次與美國、英國、香港、日本、越南、泰國、澳洲等七國的證券主管機關進行雙邊會談，並拜會澳洲金融監理署（APRA）副主席、澳洲證券與投資監管委員會（ASIC）委員等高層，就證券型代幣、開放銀行等金融業務發展與監理、強化雙方未來合作等進行交流。

此外，會議期間顧立雄也實地參訪澳洲金融機構及金融科技創新園區，瞭解當地實務運作，並邀集我國當地銀行進行座談，瞭解我國金融機構於澳洲等地市場經營概況與未來發展。

顧立雄表示，IOSCO、美國、英國及澳洲等，在推動金融業創新、金融業風險控管及投資人保護有許多值得學習之處，對我國持續推動金融創新及強化我金融業競爭力有相當助益。

顧立雄曾在去年十一月參加國際銀行監理官會議（ICBS），跟與會的大陸銀保監會副主席王兆星，在國際場合上做禮貌性交流；這次參加IOSCO年會是顧立雄第二次參與國際性金融監理主管機構的會議。

IOSCO共有225個會員，包括世界各主要國家之證券監理主管機關、證券交易所、期貨交易所及相關國際組織等，本次IOSCO年會參加人數共850人。