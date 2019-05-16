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國銀衝刺新南向 一銀柬埔寨獲利第一

2019-05-16 20:49聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

響應政府新南向政策，國銀海外佈局也鎖定新南向國家，其中柬埔寨近年經濟高度成長，吸引包括一銀玉山銀、合庫銀、兆豐銀等國銀搶進設點，至今年第一季底，一銀在柬埔寨的獲利表現居冠。

金管會今天宣布，同意一銀向柬埔寨主管機關申請，在金邊分行轄下增設金邊支行與271外環道路支行。

一銀表示，為掌握東協市場金融業務發展商機，經評估柬埔寨經濟及金融情況，以及與台灣雙邊貿易與投資等情形，同時為提升金邊分行整體營運規模及效益，因此向金管會申請於柬埔寨金邊分行轄下增設新金邊支行及271外環道路支行，以逐步擴展當地金融服務網絡，

據金管會統計，截至3月底，一銀柬埔寨分行獲利新台幣2.18億元，玉山銀獲利1.2億元、合庫銀1.02億元，兆豐銀0.75億元，國泰世華銀0.5億元。

金管會指出，目前國銀在柬埔寨設立營業據點的有6家銀行，國泰世華銀與玉山銀各設有1家子行；一銀、合庫銀及兆豐銀等3家銀行有設置分行，上海商銀則設有代表人辦事處。

目前一銀柬埔寨金邊分行轄下已有中洲、奧林匹克、桑園、堆谷、水淨華、永盛、暹粒等7家支行，加計本次申請的新金邊支行及271外環道路支行，共有9家支行。

柬埔寨一銀玉山銀

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