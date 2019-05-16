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不平和的天安門：生而為人的選擇

富邦華一銀行獲上海銀保監局 批准信用卡業務

2019-05-16 18:26經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

富邦華一銀行15日獲中國銀行保險監督管理委員會上海監管局（簡稱上海銀保監局）批准籌建信用卡業務，成為第一家獲批籌信用卡業務的台資銀行，零售銀行業務發展再創下嶄新里程碑！未來富邦華一銀行將針對在大陸台籍客戶及台商企業打造符合多樣化需求之信用卡，可望為零售銀行業務發展帶來新契機！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦華一銀行為富邦金控旗下100%全資子公司，為富邦深耕大陸市場的重要金融服務平台。繼2017年4月取得大陸境內公民人民幣業務牌照，成為大陸唯一全牌照運營的台資銀行；2019年5月再度領先台資銀行同業，成為大陸第一家獲批籌信用卡業務的台資銀行，對於富邦華一銀行完善產品體系，全面提升零售銀行業務發展綜合服務能力具有關鍵性的指標意義。同時，信用卡業務亦可有效提升富邦華一銀行對在大陸之台籍客戶的服務覆蓋率，致力打造「工作生活在兩岸，富邦華一在身邊」的優質口碑。

富邦華一銀行表示，對於眾多在大陸發展的台籍客戶及台商企業來說，擁有便捷靈活安全的金融支付工具是生活金融中非常重要的一環。作為大陸最大的台資銀行，富邦華一銀行一直致力提供全面的金融解決方案。未來，富邦華一銀行將為在大陸的台籍客戶及台商企業打造發行符合多樣化需求的信用卡，實際解決客戶痛點，全力支持在大陸的台籍客戶及台商企業於工作、生活、娛樂、購物、教育等多方面的金融支付需求。

富邦華一銀行持續佈建服務據點，已開設26個營業據點，為大陸布局速度最快、服務據點數量最多的台資銀行。未來將依規定展開信用卡業務的籌備落地工作，積極探索與互聯網平台及優質企業的創新合作模式，充分利用合作夥伴之消費場景與客 戶資源，開展聯合運營、場景營銷，形成差異化競爭優勢，尋求信用卡業務之突破性發展。

展望未來，富邦華一銀行在零售銀行業務、產品、據點和品牌影響力等各方面都將持續精進，並借助富邦橫跨兩岸三地的資源與在地全牌照優勢，提供在大陸的台籍客戶與台商企業更優質更全面的一流金融服務。

富邦金控一銀信用卡

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