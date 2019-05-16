沒有大裁員 金融業動用員工安置專款不到一成

2019-05-16 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



因應金融科技，三年前金管會要求金融業從盈餘提列特別盈餘公積，做為員工轉職或安置支出，但未發生大幅裁員，三業合計提列59.69億元，只動用5.88億元，不到一成。

為因應金融科技發展，保障本國銀行從業人員權益，金管會在2016年5月發函要求銀行，從2016年到2018年，每年應從稅後淨利0.5%到1%範圍內，提列特別盈餘公積，以支應金融科技發展產生的員工轉職或安置支出。

金管會發函，從今年度起，可以不再繼續提列特別盈餘公積因應金融科技發展，但仍應在年度預算編列一定金額，以支應員工轉型、訓練所需經費，以維護員工權益。

金管會並表示，從今年度起，在支用下列兩項費用時，得就相同數額在近三年提列的特別盈餘公積餘額範圍內迴轉，也就是轉回盈餘使用。

這兩項費用包括第一，員工轉職或安置支出，包括協助員工於部門間或集團間轉調的相關支出，以及員工退離職所支付予員工優於勞動相關法令規定應給付的退休、離職金。

第二，為因應金融科技或銀行業務發展需要，提升或培養員工職能所辦的教育訓練支出。

由於提列特別盈餘公積因應金融科技，是銀行、保險及證券都有作要求，銀行部分的函令昨天發布後，後續保險及證券也會作出相同的函令。

金管會今天公布，這三年來，銀行真提列37.69億特別盈餘公積，實際只用掉2.66億元，大部分編列預算來支應人事訓練費用，約11.43億元。

證券業三年來共提列特別盈餘公積6.02億元，動用4,700多萬元。

保險業三年來共提列15.98億元，用掉2.75億元，其中壽險提14.05億元，用了2.32億；產險提1.93億元，用了0.43億元。

銀行、保險及證券共提列特別盈餘公積59.69億元，動用5.88億元，還剩下53.81億元。

根據金管會2016年發布的函令，三業都是提列0.5%到1%，但可動用的範圍各有不同，銀行最嚴，只能用於員工轉職或安置支出，不含教育訓練支出。

至於證券及保險業範圍最廣，協助轉型培養第二職能，辦理的課程支出，也可動用特別盈餘公積。

三年來，金融業實際動用特別盈餘公積金額不多，除銀行業因只能用於員工轉職或安置支出外，另一個原因是，編列預算支應，可列費用，可以少繳稅。