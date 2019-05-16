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不平和的天安門：生而為人的選擇

到7-11門市領日圓現鈔 中信銀ATM開通10家

2019-05-16 16:56經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

看準民眾出國旅遊需求旺盛及對ATM自動化服務接受度高，中國信託商業銀行於全台152家分行鋪設外幣ATM提供美元及日圓現鈔提領服務，近日再進駐十家7-11門市提供ATM日圓現鈔，方便民眾隨時領取新台幣與日圓。

中國信託銀行已建置逾330台外幣ATM，為業界設置最多外幣ATM的銀行。

中信銀行統計，客戶於ATM提領外幣以美元及日圓為主，其中又以日圓需求成長最高，今年4月提領次數較去年4月成長360%。

有感於客戶使用需求旺盛，中信銀行於全台分行鋪設外幣ATM，24小時提供美元、日圓現鈔，另有12家分行外幣ATM提供人民幣現鈔，近日更進一步至7-11門市設立外幣ATM提供日圓現鈔，地點鎖定全台交通要點。

例如：鄰近板橋車站的板權門市、南港車站內的港泰門市、近桃園車站的成皇門市、近台中車站的聯鑫門市以及靠近高雄車站的大阪門市，同時考量到科技園區內商務人士需求，進駐新竹科學工業園區內的新唐門市、南部科學工業園區內的群創三門市，還有旅遊熱點，如位在台北公館商圈的博源門市、高雄三多商圈的高昇門市以及坐落在台北101第35樓的101門市共計十處。

中信銀行邀請客戶參與5月「17換匯吧」活動，於明（17）日上午9時至15時30分至「中信Home Bank」App，或網路銀行，以新台幣兌換14種指定外幣享單筆即期匯差優惠。

根據內部統計，參與「17換匯吧」之客戶中，因旅遊需求而換匯者占比達55%，即將出遊或有大筆投資換匯需求之客戶敬請把握良機。

還未擁有中信銀行外幣帳戶的客戶，可開立中信銀行數位外幣帳戶，參與每月特定日換匯活動享換匯優惠，提領外幣時選擇中信銀行外幣ATM進行交易，即日起至今年5月31日前可享外幣ATM提款免手續費優惠一次，還可獲得ATM點數（外幣提款交易平日14時、假日16時）。

今年6月30日前，集滿五點即可兌換7-11購物金5元，或抽美國加州來回機票等大獎。

中信銀行外幣ATM進駐7-11，可提領日圓現鈔。 圖／中信銀行提供
中信銀行外幣ATM進駐7-11，可提領日圓現鈔。 圖／中信銀行提供
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中信銀行ATM日圓

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