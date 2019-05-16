彎彎、百鬼夜行誌登上金融卡 銀行搶客拚了

2019-05-16 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱力行 ╱即時報導



王道銀行請來七名知名插畫家替他們設計簽帳金融卡面，有日常溫馨風格的插畫家彎彎，還有詼諧鬼故事《百鬼夜行誌》漫畫家阿慢，設計風格迥異，銀行希望藉此吸引不同年齡層的客戶，並了解客戶的消費理財偏好，目前王道銀行數位帳戶數量已突破31萬。