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虛擬貨幣也課稅？ KPMG：注意營業稅、營所稅

2019-05-16 12:08經濟日報 記者程士華╱即時報導

虛擬貨幣也要「稅」，KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，雖然台灣在虛擬貨幣買賣雙方的課稅規定還沒定調，但針對「交易平台」業者所收取的手續費，目前應已有較明確方向，提醒交易平台業者應留意營業稅、營利事業所得稅、扣繳等稅務申報議題。

KPMG加密資產與代幣經濟團隊執業會計師陳彩凰表示，因應數位經濟時代來臨，交易商品類型及模式推陳出新，虛擬貨幣亦成為部分投資人關注標的，各國陸續成立交易平台，像比特幣（Bitcoin）更一度於2017年，價格飆漲到近2萬美金，相關平台的交易量與利潤更是上億美元。

陳彩凰表示，儘管台灣現階段對於對虛擬貨幣的課稅規定還不明確，金管會亦正加緊腳步就各類代幣提出規範方式，但虛擬通貨交易平台是提供買、賣雙方媒合服務者，平台主要的收入態樣主要為交易雙方所支付的手續費，以及虛擬通貨發行者的「上架費」，這方面的課稅方式則已有明確方向。

陳彩凰列舉，以營業稅而言，無論該交易平台為外國或本國業者，手續費收入都屬於在台灣境內銷售勞務收取之代價，應繳納營業稅，如果是本國平台業者，可按淨額計算營業稅；就營利事業所得稅而言，台灣公司建置交易平台，供台灣境內外的買賣雙方進行虛擬貨幣交易，所收取的相關服務手續費也應計入當年度收入，要在次年5月份辦理所得稅申報。

陳彩凰指出，而外國公司提供交易平台，供我國境內外買賣雙方進行虛擬通貨交易，因買賣至少其中一方為我國的個人或營利事業，則其平台服務手續費也是我國來源收入，參考外國營利事業跨境銷售電子勞務相關規定扣繳稅款，並可於先按總額扣繳後，申請主張相關成本費用，或者依核定的淨利率及貢獻度計算並退稅。

陳彩凰表示，由於伺服器、交易方及平台業者可能位於不同租稅領域，過去會引起國家間爭執稅務上的管轄權，交易地點也更添變數，有許多國外虛擬貨幣交易所設於與未和台灣租稅協定的國家，更增添正確申報、依法納稅的困難，這都是代幣經濟時代中必須面對的新興稅務議題。

虛擬貨幣營業稅所得稅

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